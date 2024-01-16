小炒好，熱炒也好，指的是以猛烈的爐火，快速翻動，將鍋裏食材煮成的小菜。要吃價廉物美的小炒，可以去台式百元熱炒店。清炒水蓮菜、三杯菇和菜脯蛋等，這些一百元美食，鑊氣十足。「來，乾杯！」隔離座的上班族，正起哄的叫嚷了起來。

金融辦公室集中地中環，短小的窄巷裏，綠色帆布帳篷底下，碩果僅存的露天大牌檔正在營業中。平常餐廳的廚房是隱藏的，大牌檔的卻在離餐桌不遠處，食客能夠清清楚楚的看著大廚由切菜到「鏗鏗」「滋滋」的用力炒，港式拼搏力一覽無遺。

首爾鐘路三街附近，普信閣鐘樓，跨年敲鐘之處，是觀光客喜愛的打卡點。傍晚時分，此區餐廳前、人行路旁、路邊攤的透明塑膠布幕底下，一桌桌的客人，邊喝著soju（燒酒），邊耐心地等候老闆烹煮泡菜煎餅和煎蛋捲等美食。「丁零當啷」，玻璃杯互碰的聲音，此起彼落。

家裏沒有紅紅爐火，亦用不上需要臂力十足的生鐵鑊，想一嚐小炒的風味，但懶得出去吃的話，在家用平底鍋簡單炒，倒是個方法。只要把假日週末備好的食材順序放鍋裏，加入喜歡的醬汁調味料，以中大火亂炒好幾分鐘，屬我的家常小炒，熱騰騰地隨即上桌來。

大葱豆腐塊雜錦小炒（2人份）

時間：25分鐘

材料：

大葱（韭葱） 1條 ／硬豆腐 1塊／翠玉瓜（櫛瓜） 半條／小蘿蔔 6顆／黃色和紅色燈籠椒（甜椒）各1／3個

調味：

豉油（醬油） 2湯匙／鹽 半茶匙／糖 1湯匙／米酒 1湯匙／紅醋 1湯匙／白芝麻 1湯匙

工具：

砧板／菜刀／湯匙／茶匙／平底易潔鑊連鑊蓋／筷子／鑊鏟／廚房紙巾／毛巾／碟

步驟：

1. 用廚房紙巾或毛巾把硬豆腐多餘的水份壓出來。

2. 將硬豆腐切成條。

3. 大葱洗淨後切去根部，橫切成絲。

4. 切去翠玉瓜的頭尾，洗淨後切厚片，再切成條狀（如圖）。

5. 徹底清洗小蘿蔔，切去頭尾，再切成薄片（如圖）。

6. 挖走黃色和紅色燈籠的蒂和籽，沖洗後切成條（如圖）。

7. 以中火預熱平底易潔鑊，倒入2湯匙的食油。油滾後，放入步驟2，煎至金黃色（如圖），待用。

8. 放步驟3於平底易潔鑊中，以中火炒2分鐘（如圖）。

9. 放入步驟4，加入1湯匙的清水，繼續以中炒3分鐘。

10. 分別放入步驟4和6，以中火炒3分鐘。

11. 放入步驟7，倒入已經調和1湯匙的清水的調味料，繼續以中火炒拌均勻，完成。

筆記：

1. 大葱（韭葱） 有天然抗生素之稱的「大蒜素」，亦有提升免疫力的維生素B2、C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、和β-胡蘿蔔素等。

2. 翠玉瓜有對人體免疫力很有幫助的維生素C和胡蘿蔔素。

3. 小蘿蔔富含增強免疫系統和調節新陳代謝的維他素C。

4. 燈籠椒有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手。