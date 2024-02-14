「新一年又到了。」Flora說。

「過時過節，少不免親朋好友相聚。可是也有部分人，尤其長者，擔心感染，不敢出門。可是不出門，常常困在家十分鬱悶。」我說。

「那怎麼辦？」Flora說。

「內經提到虛邪賊風，避之有時。對於四時不正之氣，即是反季節之風，違背自然陰陽之規律的氣候的風都可以傷人。例如冬天應冷卻吹暖風，夏天應熱卻刮西北風。這些情況，我們應避一下。

內經稱春三月為『發陳』，『陳』指的是過去的東西，所謂陳年舊事，『發陳』就是把去年的東西重新開始，新一個循環又開始。春天『天地俱生，萬物以榮』，春天的養生原則乃圍繞陽氣升發，如果整日躲在家中，不利陽氣生發。若天朗氣清，就應到戶外走走，曬曬太陽。」我說。

「究竟我們應留意甚麼呢？」Flora說。

「春天相對應的臟腑為肝。為了讓氣血流通，我們切記要保持心情平靜，盡量控制情緒，不要發脾氣。若真的發了脾氣，也要深呼吸，把鬱氣排走，那股氣可能從上出，由口排出，又可能放屁，從下排出。」我說。

「原來這樣。」Flora說。

「只是減少發脾氣的傷害而已。最理想當然是不生氣啦！春節長假期，不少人把握時間旅行。旅行後注意休息，回港後要有充足睡眠。踏入春季，早晚溫差較大，應常帶備外套，以免受涼而病倒。

說到養生，當然不能不談飲食。為了有足夠陽氣升發，我們必須儲夠能量。而收藏能量的臟腑為腎。我們可以吃蓮子和腰果。蓮子能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。腰果可補腦養血，補腎健脾。這些又可助眠，睡得好，翌日才有陽氣發。

要預防感冒，必要提正氣。近日在交通工具上也聽到不少人咳嗽，痰多。姬松茸具有補腎強身、理氣化痰的功效。白背木耳能活血止血，補氣養血。這些材料可煲成春天時令湯水，增強抵抗力。」我說。

「謝謝你。」Flora說。

「祝大家新一年身體健康、平安喜樂！」我說。

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