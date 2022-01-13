青光眼是常見的視覺神經受損眼疾，有專科醫生指，疫情下長時間使用電子產品，會增加深近視和患上青光眼的風險。青光眼雖然無法根治，但治療可減慢視覺神經受損的惡化速度。而新式微創手術的傷口微小，比傳統的青光眼手術創傷較少，復元期亦較快。

青光眼主要分兩類︰慢性青光眼又稱視力小偷，早期無明顯病徵；急性青光眼又稱視力強盜，患者的眼壓會在短時間內飈升，並會眼紅、眼痛和眼矇等。

常用電子產品增風險

眼科專科醫生李琬微

眼科專科醫生李琬微指，深近視是青光眼的風險因素，疫情下經常使用電子產品，有機會增加深近視及患上慢性開角性青光眼的風險。李指，先天眼球小，眼球前房窄的人在黑暗環境看手機、強光刺激下或吃感冒藥後，均會影響瞳孔收縮，亦有機會誘發急性青光眼。

治療青光眼的方法分為藥物、激光及手術。李指，相比傳統手術後對眼睛的創傷和副作用，如眼睛發炎、出血及堵塞等，新式微創手術不會造成不適或傷害。她說，新式微創手術會在眼睛開一個小切口，放入一個長1毫米，如一粒米大小的引流裝置，把多餘房水（眼睛分泌滋潤角膜的液體）逐點排走，控制眼壓；且手術傷口小，不需縫合、植入支架可永久使用等。

李琬微續說，新式微創手術適用於病情較輕微的開角性青光眼病人，且可與白內障手術同步進行，若獨立進行或會使晶體老化，增加誘發白內障風險，故不建議較年輕、未有白內障的病人做此手術。

青光眼的高危患者包括年滿40至60歲或以上，有家族病史、患深度近視或遠視、糖尿病患者等。李建議，年滿40歲應每年定期驗眼，若有病徵應及早求醫。