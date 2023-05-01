甜品店開到成行成市，就知道很多人喜愛吃甜品。有些人飯後要來一客甜品才覺一頓飯圓滿。我也曾經是甜品怪，逢甘必啱，落在灣仔的那家酒店裡T字頭餐廳的甜品buffet是我的至愛，邊嘗精美蛋糕邊聽現場樂隊伴奏，人生一大樂事，但現在已甚少一次過放那麼多糖落肚。若我們經常有很想吃甜東西的衝動（craving for sugar），那可能是身體出現了異常狀況，包括：



（1）壓力大：導致皮質醇標升，令肝臟䆁出葡萄糖，導致血糖升高。身體可能會分泌胰島素去把血糖拉下來，於是血糖升高又下降，血糖波幅大／不平衡 （blood sugar fluctuations／imbalance）會加劇身體上想吃甜東西快速補充糖份的衝動。



（2）睡眠質素差：包括夜睡或睡眠不足，身體會特別嗜甜，因想用最快方法去加強能量對抗疲勞。



（3）飲食習慣進食太多碳水化合物以及缺少蛋白質或脂肪：皆因蛋白質或脂肪能減慢糖份進入血液的速度，那樣，血糖就會比較穩定。但當身體進食太多碳水化合以及缺少蛋白質或脂肪時，血糖就會波動很大，當血糖驟跌時，身體就愈想用最快捷的方法 (吃甜)去補充能量和拉高血糖。







（4）身體缺乏礦物質：鐵 （iron）不足，人會感覺虛弱無力像跌watt一樣，當人處於這個狀態時，身體就會想吸收糖份去盡快令自己恢復體力。缺乏鋅（zinc）、鉻（chromium）和鎂 （magnesium）也會令人特別嗜甜。



（5）從中醫角度，脾胃虛的人特別喜歡嗜甜，但愈吃甜身體則愈容易積聚痰濕，更加削弱脾胃運化水液和其他營養功能，造成惡性循環。



糖是很多慢性疾病的元凶。哈佛醫學院2022年發表了一篇名為 “The sweet danger of sugar” 的文章，飲食太多糖，不單止會增加肥胖、糖尿病、脂肪肝、慢性發炎的風險，現在還證實能導致高血壓、心臟病和中風。所以在日常生活裡頭，減糖是健康第一步。有甜品叫「糖不甩」，以前也是我喜歡的甜點之一，但人到中年，想快活保養，那就要「糖得甩」了！



