楊君軍

暑熱天氣殺到，小心「冷氣病」來襲。浸大中醫藥學院臨床部副主任及中醫臨床副教授楊君軍指，本周五（7日）將步入小暑，外出易流汗致消耗過大，令人更易攰。而夏季傳統上最易患腸胃病，惟港人習慣開冷氣，不少人「貪涼」反致傷風感冒頻發，不乏長者凍親膝頭疼痛難當。他建議，小暑最重「養心」，應抓緊時機以三伏天灸溫補人體陽氣。

楊君軍指，小暑天氣開始炎熱，常有狂風暴雨，隨後會進入「伏天」，即一年最悶熱潮濕時段，「民間有謂『小暑大暑、上蒸下煮』，人們易因出汗太多，氣隨津脫，而感疲勞及煩躁不安。」

重「養心」 三伏天灸溫補陽氣

而心是五臟六腑之首，保持平心靜氣，能使氣血和緩，有利養生。且可乘三伏天陽氣最旺時機，將性味辛溫的中藥磨成粉，以生薑汁調和，貼在有補益功效穴位，可溫補人體陽氣，輔助治療鼻敏感、哮喘、經痛等陽氣虧虛病症。整體而言天氣愈熱，效果愈佳，但若太高溫要相應縮短敷藥時間。

天時暑熱，容易腸胃不適，上吐下瀉。楊指，因食物在夏天較難保存，故夏日不可貪食，應以清淡為宜。但本港開冷氣普及，不少人在夏季反而「凍親」，傷風感冒、鼻敏感及哮喘均常見，也易致關節痛。

減吃冷飲雪糕 防寒邪

他說，不乏長者因著短褲、開大冷氣入睡，致夏天膝頭更痛，「正常天熱令氣血較好，應減痛症。」另應減少冷飲及雪糕等甜點，也忌沖凍水涼，以免寒邪入體。他建議夏日外出應「擔傘戴帽」，多喝水補充水份，及吃綠豆、冬瓜、西瓜等防暑食物，「例如以綠豆芽炒花椒，再落白醋、鹽及味精，可清熱解毒，療瘡瘍；以去皮西瓜和番茄榨汁，也可清熱、生津、止渴，尤其適用於小便赤熱者。」