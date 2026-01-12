歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區

40歲報讀EMBA不嫌遲

升學信箱
魯思
升學信箱

　　覆Joyce：你90年代初在工業學院完成文憑課程，然後以晚間進修形式取得高級文憑，努力多年，成為中小企業的老闆，有意再用公餘時間重返校園讀管理課程；當年會考英文不俗，有C級，可惜其餘學科則只有四個E；既然語文可以，你或可以試報EMBA，因你累積多年管理經驗，也有高級文憑學歷，同時身兼國內外公職，報讀EMBA也是適合；雖然部分EMBA入學資格必須要有學士學位，但因你具備其他條件，或可豁免，其中中大及城大的也可以試，據悉城大的EMBA也有個案取錄管理經驗足夠而學歷只達高級文憑的學生，同時城大EMBA的學習文化較傾向本地中小企管理，應適合你的背景，他們的平均入讀年齡超過40餘歲，所以Joyce你未算老，正所謂做到老，學到老；教育重啟發，也許你修完這個EMBA，在管理的層次上或更上一層樓，城大EMBA設有24小時WhatsApp熱線：5319 9481，可供查詢。

 

韓升學語言試須四級 慶熙較知名盛產明星

 

　　覆Audrey：要到韓國升讀大學，除了韓國語能力測驗（TOPIK）達到起碼四級之外，還要完成中小學12年的基礎教育，這是最基本要求，至於成績要求及入讀課程要求則視乎各大學有不同的標準。具備最低條件申請多少所大學不限，有否容許學生雙主修也視乎各大學情況，不是關鍵問題。不過韓國前30位大學入學競爭也激烈，沒有較佳成績難考入，譬如首爾國立大學、延世、高麗、西江、成均館、漢陽、梨花女子、浦項理工、韓國科技等等。

 

　　在上述大學修畢回港認可問題不大，修畢大學回港從事演藝、電影行業是看你的能力及潛質，有能力就有機會。假如成績及TOPIK達標，可試申請慶熙大學，此校的後現代音樂學系有相當知名度，Rain、BigBang的權志龍、Wonder Girls的朴藝恩、Super Junior的曹圭賢也曾在此畢業，學習氣氛似較適合你的要求。只不過人家從小就接受訓練，有一套系統而非只憑讀大學而達到名成利就。

 

海外生英國讀醫 St. Andrews分AB兩校

 

　　覆Alice：兒子在英國讀高中，明年報大學，有意讀醫學，以3+3形式的A、B大學讀醫只有St. Andrews大學，所有海外醫科生皆要在St. Andrews的醫學院讀頭三年，然後到Manchester大學醫學院讀尾三年，今年10月中之前要透過UCAS報讀，並必須在9月22日前報考10月6日的UKCAT（醫學能力考試）。

 

Add a comment ...Add a comment ...

投票區

美國擬取得格陵蘭控制權？
239
|
5

你認為美國在未來12個月內，會否採取實質行動以推進「取得格陵蘭控制權」？

會，勢在必行
63%
不會，只屬姿態
27%
不確定
9%
無意見
1%
投票期：2026-01-12 ~ 2026-02-12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處