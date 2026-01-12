40歲報讀EMBA不嫌遲

覆Joyce：你90年代初在工業學院完成文憑課程，然後以晚間進修形式取得高級文憑，努力多年，成為中小企業的老闆，有意再用公餘時間重返校園讀管理課程；當年會考英文不俗，有C級，可惜其餘學科則只有四個E；既然語文可以，你或可以試報EMBA，因你累積多年管理經驗，也有高級文憑學歷，同時身兼國內外公職，報讀EMBA也是適合；雖然部分EMBA入學資格必須要有學士學位，但因你具備其他條件，或可豁免，其中中大及城大的也可以試，據悉城大的EMBA也有個案取錄管理經驗足夠而學歷只達高級文憑的學生，同時城大EMBA的學習文化較傾向本地中小企管理，應適合你的背景，他們的平均入讀年齡超過40餘歲，所以Joyce你未算老，正所謂做到老，學到老；教育重啟發，也許你修完這個EMBA，在管理的層次上或更上一層樓，城大EMBA設有24小時WhatsApp熱線：5319 9481，可供查詢。

韓升學語言試須四級 慶熙較知名盛產明星

覆Audrey：要到韓國升讀大學，除了韓國語能力測驗（TOPIK）達到起碼四級之外，還要完成中小學12年的基礎教育，這是最基本要求，至於成績要求及入讀課程要求則視乎各大學有不同的標準。具備最低條件申請多少所大學不限，有否容許學生雙主修也視乎各大學情況，不是關鍵問題。不過韓國前30位大學入學競爭也激烈，沒有較佳成績難考入，譬如首爾國立大學、延世、高麗、西江、成均館、漢陽、梨花女子、浦項理工、韓國科技等等。

在上述大學修畢回港認可問題不大，修畢大學回港從事演藝、電影行業是看你的能力及潛質，有能力就有機會。假如成績及TOPIK達標，可試申請慶熙大學，此校的後現代音樂學系有相當知名度，Rain、BigBang的權志龍、Wonder Girls的朴藝恩、Super Junior的曹圭賢也曾在此畢業，學習氣氛似較適合你的要求。只不過人家從小就接受訓練，有一套系統而非只憑讀大學而達到名成利就。

海外生英國讀醫 St. Andrews分AB兩校

覆Alice：兒子在英國讀高中，明年報大學，有意讀醫學，以3+3形式的A、B大學讀醫只有St. Andrews大學，所有海外醫科生皆要在St. Andrews的醫學院讀頭三年，然後到Manchester大學醫學院讀尾三年，今年10月中之前要透過UCAS報讀，並必須在9月22日前報考10月6日的UKCAT（醫學能力考試）。