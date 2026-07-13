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嶄新數碼色彩打印應用

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「港」創業‧談管理
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　　佳能香港作為商務影像及數碼印刷的領導者，一直致力突破傳統科技界限，駕馭色彩再生呈現，在不同應用層面都能夠將色彩發揮得淋漓盡致，細膩傳情達意，為不同規模企業提供最新的印刷和影像應用科技。品牌於今天與Holy Crown (Dezeen Design Ltd.)攜手合作，將會假荔枝角汝州西街777-783號永康工廠大廈C- D座4樓C室舉行數碼印刷分享會，並以「Passion in Color-The Holy Crown Story」為主題，示範各種高端技術的色彩打印應用，發掘更多打印的可能性。

 

　　Holy Crown擁有27年的豐富印刷經驗以及專業技術，近年積極投放資源於更新器材上，務求為滿足市場上不同的需求作出更好的準備。Dezeen Design Ltd. 是首間榮獲大幅面噴墨打印機的G7認證資格，集合設計師的概念與最新型號的打印系統，希望製作出富創意性及更具獨特個性的產品，揉合設計與打印技術，為傳統的印刷行業帶來新景象。Holy Crown 亦將藉此宣佈Dezeen Design Ltd. 正式開幕。

 

　　是次將會展示多類行業印刷應用，由小型寬幅面打印至大型噴墨廣告印刷，由紙張至硬性物料印刷等。當中涉及精準的專業色彩管理及高質素輸出技術。在場人士能體會各式各樣的應用可能，感受色彩的生命力。佳能香港商務影像方案及數碼印刷部總監陳志剛先生表示：「佳能揉合高新科技和強勁性能，提供業內各式各樣的精密印刷器材，用途廣泛，讓客戶感受色彩的生命力、創造無限創意可能，促進業務向上發展。」

 

　　佳能展出一系列彩色數碼印刷系統及打印示範，其中以Océ Arizona 660 GT寬幅面打印系統最為觸目。系統可以在各種形狀不規則、以至軟硬不一樣的物料上印刷，例如布料、膠片、戶外標示牌、燈片、亞加力製品、磚頭、玻璃甚至木材上，打印出如照片般鉅細無遺的圖像。Océ Arizona為廣告宣傳、攝影、室內設計、工業應用、製作公司等行業，將設計師個性化的構想意念完美呈現眼前。

   

陳志剛

 

　　佳能香港商務影像方案及數碼印刷部總監陳志剛先生指出，現今市場著重多元化及創新設計，佳能揉合高新科技，提供業內各式各樣的精密打印器材，用途廣泛，讓客戶感受色彩的生命力、創造無限創意可能。

 

總監戴強生（左），總監林小碧小姐（中）及總監蕭國雄先生（右）

 

　　Holy Crown Limited總監戴強生先生（左），總監林小碧小姐（中）及總監蕭國雄先生（右）指出，Dezeen Design Ltd. 集合設計師的概念與佳能最新型號的打印系統，製作出富創意性及更具獨特個性的產品，滿足市場不同的需求。

 

               

　　佳能「Passion in Color –The Holy Crown Story」展出不同的樣板，可把設計師創新設計直接打印於不同物料。

 

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