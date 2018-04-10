如果大家有留意電台電視廣告，應該會發現，近期按揭證券公司推出了排山倒海的廣告攻勢，宣傳政府年金，其中一個電視廣告更找來將為人父的天王黎明扮爺爺。

該廣告的訊息是，退休之後仍然有很多使費，包括管理費、飲宴人情、電器維修，以及醫療開支等等。如果退休後沒有收入，要應付這些開支也很吃力。

不過，只要買份年金，就等於自製長糧，有了長糧，要應付退休後的各種開支就輕鬆得多，最後再帶出這個廣告的口號：「退休生活有年金，自製長糧至安心」！

政府於去年中放風，會由按揭證券公司牽頭推出政府年金計劃。而在今年的財政預算案中，財爺陳茂波進一步透露，已敲定今年中正式推出政府年金，而且，由於市民對政府年金反應熱烈，會考慮加大規模。

正如我在去年的文章中指出，政府年金主要有兩大特徵，第一是終身保障，所以又稱終身年金。終身的意思是，即使你活到120歲，也可以繼續支取年金。

第二是一筆過投資，即是不像私人市場推出的延期年金，即透過月供，又或者年供，去累積資金（政府會考慮為這些延期年金推出扣稅優惠，以鼓勵年輕人提早為自己的退休打算），等到日後某一個日子或退休後才開始支取。現在推出的政府年金，市民購買之後，下個月就可以開始「出糧」，直到自己百年歸老為止。

不過，政府年金不是你想買多少就可以買多少，初時的構思是每人最多只可買100萬。按照財爺早前的聲口風，我估計，政府年金有機會加碼至每人120-150萬左右。

但政府年金有另一個要求，那就是，大家要65歲才可以入場！到目前為止，未聽見會放寛。即是說，如果你想在65歲前退休，也要等到65歲才可以買到政府年金。

根據早前按揭證券公司提供的資料，如果年回報率達4%，以投入100萬元計，男性每月可支取5,800港元年金；如果是女性，每月可支取5,300港元年金（女性較長壽，所以可以支取的每月年金會稍低於男性）。

以夫婦二人各投入100萬元計，每月只可支取11,100元。如果作為三合一退休方案的其中一條支柱，即是三部分合計，每月收入33,300元。我認為，以今時今日的生活水平計，似乎稍為少一點。

我當時認為，如果稍為放寛申請金額至120萬元應該會更好一些，因為男性可以支取接近6,960元，而女性也可支取6,360元，合共13,320元，如果只是三分之一收入，即是夫婦二人合共每月有約40,000元「長糧」，那就差不多了（待續）。

作者電郵：lkslo@yahoo.com