【致勝秘技】美國積極發展智慧城市！注重IT基建＋多方協同投資是關鍵

「智慧城市」現已是國際間的流行語，各大都市均爭相朝著智慧城市的目標進發。這個影響著全球城市發展的重要概念，來到2018年剛好誕生20周年——2008年11月，IBM首席執行長彭明盛（Samuel J. Palmisano）在美國智庫外交關係委員會上，提出「智慧地球（Smart Planet）」計劃，希望透過資訊科技的應用，以更精細的方式管理城市運作，從而促進都市經濟與環境的永續發展。自此，「智慧城市」一說便在全球風行起來。

2009 年 9 月，美國愛荷華州迪比克（Dubuque）宣布，與IBM合作建設全美首個智慧城市，把全市公共資源和服務完全數碼化，並通過網絡加以連結。當中最重要的舉措是為住戶和商戶安裝智慧水錶，從而收集和分析用水量數據，以了解全市水資源的使用情況。結果，智慧水錶不但為該市節省大量用水，更因為智能水錶的自動抄錶（Automatic Meter Reading）功能，為全市每年節省逾14萬美元（約109萬港元）的抄錶人力成本。

IBM 與迪比克市合作推行「Smarter Sustainable Dubuque」計劃，把該市建設成全美國第一個智慧城市。（圖片來源：Metropolis.org）

及至2015年，白宮正式提出智慧城市計劃，提供一系列資金扶助智慧城市項目的發展；同時又舉辦各類相關活動，鼓勵全國積極參與智慧城市建設，並支持各市跟私人企業和大學就智慧城市項目進行合作和知識共享。

處於美國智慧城市發展領頭羊地位的紐約，2016年與科技公司CityBridge合作推出「LinkNYC」專案，把紐約街頭老舊的電話亭改造成新型的Wi-Fi服務站「Links」，可在半徑45米範圍內提供免費Wi-Fi服務，最高下載速度可達300Mbps，讓紐約市民及遊客可享用免費的高速網絡服務。

「Links」的高度約有3米，可在半徑45米範圍內的提供Wi-Fi連線服務，下載速度介乎150Mbps至300Mbps之間，上傳速度則為100Mbps。（圖片來源：維基百科）

此外，紐約市政府又推出初創加速器項目「Urban Tech NYC」，提供逾100,000平方呎的初創辦公空間，以低廉租金出租給研發智慧城市解決方案的初創公司，以應對能源、廢物、交通、水資源等方面的都市問題。

「Urban Tech NYC」項目為紐約初創企業提供租金低廉的辦公空間。（圖片來源：Newlab.com）

為確保智慧城市項目可嚴謹而公平地部署，紐約市政府發表了全球首份全面的智慧城市發展指引。該指引強調私隱度和透明度並重，根據紐約市數據分類政策，物聯網裝置所蒐集的數據應按照公共、敏感、私人、機密的級別進行分類和處理。所有被歸類為機密或私人級別的數據均應該受到嚴密保護，防止未經授權的使用和披露。

當完成數據分類後，政府部門便可根據使用目的和使用範圍作出適度的數據開放。目前紐約的商業、政務、教育、環境、醫療、房屋、公共安全、交通、娛樂、社會服務等政府數據，均可在市政府門戶網站下載得到，為智慧城市方案商提供可用的開放數據。

美國智慧城市的下一步發展，將會積極引入AI人工智能技術於城市管理上。美國賭城拉斯維加斯將於2019年春季部署日本電訊商NTT的人工智能公共安全系統。該系統透過攝影機和感測器收集並分析街道數據，如發現有逆行車輛或槍聲等異常情況，便會向自動相關部門報告事故地點及涉事車輛的車牌號碼。此外，該系統又能夠分析活動會場的人流動向與路面狀況，以預測何處將會出現交通擠塞，輔助有關部門實施人流和交通管制。

綜觀美國智慧城市的發展模式，可發現有３大特點值我們借鏡：首先，由政府部門主導運作，再引進私人企業作為城市建設的核心力量，最終形成政府跟企業、科研機構或大學等多方協同投資的運作模式；其次，美國智慧城市建設偏重於資訊基建，藉著IT科技推動本土經濟發展；其三，智慧城市方案主要針對公共設施及服務作出優化，務求改善交通問題或減少自然資源消耗，以提升城市生活質素。