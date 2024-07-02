社企人才流失率高4大原因公開！港大學者︰企業留人需留意3大關鍵詞！從事有意義工作增滿足感

有言社企制定人力資源的政策，可能比一般中小企困難，惟面對疫後經濟格局及職場文化所掀起的變革，社企又應如何制定行之有效的策略，吸引並留住人才？

有重點研究工作動機及人力資源管理的港大學者指出，社企應專注於發揮其獨特的競爭優勢，例如讓員工從事有意義的工作。

港大經管學院管理及商業策略學助理教授趙潤雅博士表示，留意到Z世代和千禧世代在選擇工作時，較重視企業的社會責任和工作意義。（受訪者提供圖片）

社企肩負社會使命、以可持續發展為本，然而或忽略制定及實踐人力資源政策的重要性。港大經管學院管理及商業策略學助理教授趙潤雅表示，了解到本港社企所面臨的挑戰，「其實與許多其他小規模企業所遇到的問題相似」。

企業成長存不確定 缺升職機會

她指出，由於大多社企都是初創企業，而且缺乏規模和資源，對於招聘人才及留人才均有阻礙。例如現時各行各業都在「搶人才」的情況下，對資金短缺的社企更具挑戰。

與規模更大和更成熟的公司相比，她指出，社企還面對其他常見問題，包括缺乏晉升機會、對企業未來成長的不確定等（詳見表），這些都是可能導致員工流失率高的因素。

留意到Z世代和千禧世代在選擇工作時，較重視企業的社會責任和該份工作的意義。她建議社企應該專注於發揮其獨特的競爭優勢，如強調員工透過工作可產生有意義的影響，「這樣可有力推動成為那些熱衷於使命的員工」。

留意3大關鍵詞 增工作滿足感

今年滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽，選定零售社企作主人翁，聚集24隊來自全球大學生，為其在應對ESG等新興領域的商業問題，提供實戰機會。（受訪者提供圖片）

趙潤雅曾擔任國際管理諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）的高級顧問，分別在賓夕法尼亞大學華頓商學院攻讀工商管理碩士、耶魯大學攻讀博士，並在2021年加入香港大學經濟及工商管理學院，擔任管理及商業策略學助理教授。過去多年來，亦有重點研究工作動機（Work Motivation）及人力資源管理方面的議題。

她提到，企業可留意3大關鍵詞：1.工作意義、2.靈活性、3.協調性，助留住人才。她解釋，員工愈來愈希望從事有意義的工作，使他們能夠為關心的議題做出貢獻。而在過程中，「他們非常重視擁有靈活性和自主權，以掌控自己的需求和喜好」。

此外，從員工及機構角度來看，她指確保彼此追求的目標相互協調是非常重要的。「這意味著雙方都應該清楚了解彼此的價值觀，並朝著共同的目標努力。」雖然這不能保證員工永遠都留在公司，惟可增加其工作滿足感，「即使他們離開後，雙方亦能培養良好的關係和保持聯繫」。

她又舉例，「乳酪品牌Chobani是一個很好的例子，他們是一家領先的乳酪品牌，可以很好地平衡企業的社會使命和挽留人才。」他們很重視以公司的使命塑造企業文化，強調要使「更多人能吃到更好的食物」。

而該公司向工廠員工支付高於最低工資兩倍的薪金，並設有利潤共享計劃，員工共同擁有該企業10％的股份。她認為，這樣有助凸顯正面積極的公司文化，以及多方面的員工福利，「是建立和維持員工忠誠的其中一種方式」。