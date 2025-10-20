香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」門票將於10月22日起發售！展出250件超過2000年文物：圖坦卡門巨像、貓木乃伊

對古埃及文物有興趣的朋友注意，由今年11月20日起，香港故宮文化博物館將會推出特別展覽「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」，匯集250件來自7間埃及重要博物館的珍貴藏品，當中包括圖坦卡門巨像、貓木乃伊及阿努比斯坐像，展品年代距今約7,300至2,000年不等，全部都是第一次在香港展出，當中不少更是首次在埃及境外巡展，很值得去參觀。門票將於本周三（10月22日）上午10時開始公開發售，想先睹為快的話，記得當日上網撲飛！

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」將於2025年11月20日至2026年8月31日舉行，是香港故宮文化博物館今年的最重要的展覽，亦是香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍寶展。所展出的250件珍貴文物，涵蓋法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物、大型成套木乃伊棺和動物木乃伊等，展品年代距今約7,300至2,000年不等，年代橫跨超過5,000年。展品來自埃及7間最重要的博物館，包括埃及國家博物館、盧克索博物館、蘇伊士博物館和索哈傑省博物館的珍藏，以及蕯卡拉遺址的最新考古發現。所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展，非常珍貴。



香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會於6月26日為「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」簽訂合作協議。（圖片來源：西九文化區官網）

展覽分為「法老的國度」、「圖坦卡門的傳奇」、「薩卡拉的秘密」以及「古埃及與世界」4大單元。第一單元介紹古埃及文明的發展歷史，聚焦古埃及王權與神權的結合、信仰體系，以及今生與來世等主題。第二及第三單元呈現有關著名法老圖坦卡門（約公元前1332–公元前1323年在位）和廣泛崇拜貓和其他動物的薩卡拉遺址的驚世考古發現。最後一個單元則探討古埃及和世界其他文明的交流與對話。博物館運用創新的策展方法，配合數碼技術和沉浸式展示方法，生動有趣地展示古埃及文明輝煌的成就。



「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」重點展品──圖坦卡門巨像。（圖片來源：香港旅遊發展館官網）

重點展品

● 圖坦卡門巨像：這尊巨型石雕高逾2.8米，描繪了具有傳奇色彩的少年法老圖坦卡門。年僅9歲的圖坦卡門在動盪中繼位，作出影響深遠的決定：推翻阿肯那頓（約公元前1353–公元前1336年在位）的一神教宗教改革，帶領埃及回歸傳統多神信仰。圖坦卡門在18歲時驟然離世，被後繼者哈倫海布（約公元前1319–公元前1292年在位）從官方記錄中抹去姓名。1922年，考古學家發現了圖坦卡門從未被盜擾過的陵墓，墓中出土了數千件稀世珍寶，舉世震驚。被遺忘了3,000多年的圖坦卡門自此成為了最著名的古埃及法老。



● 書吏坐像：書吏是古埃及社會中極少數懂得閱讀和書寫的所從事的職業。古王國時期（公元前2686–公元前2160年）的識字率可能不超過人口百分之一。書吏學習算數學、幾何學和宗教知識，並把這些技能運用到為國家各部門的工作中。他們在古埃及的各個層級裡發揮作用，不僅負責撰寫法庭文書、整理歸檔信件、抄寫宗教文本、記錄國王功績，還參與組織和執行人口普查、土地測量、征繳稅務、工程營造、採礦遠征、商業貿易、軍事活動等重大事務。



● 芭絲特持叉鈴像：芭絲特女神常以貓頭人身或直接以貓的形象示人，其信仰最早可追溯至早王朝時期（約公元前3000–公元前2686年）。起初，芭絲特被視作戰爭女神，象徵兇猛冷酷和軍事力量，後來逐漸與同樣掌管軍事和保護士兵的上埃及女神塞赫邁特融合。作為太陽神「拉」的女兒，她亦會保護古埃及免受外敵侵害，但逐漸被守護者形象取代。在中、新王國時期，芭絲特化身為溫柔的家貓，與母性、家庭與保護有更大聯繫，亦開始兼具音樂、舞蹈和美等眾多古埃及女神所具備的職能。



● 貓木乃伊：貓在古埃及人心中佔有獨特的地位，既是外出狩獵的好夥伴和甚受喜愛的居家寵物，也是備受崇敬的家庭守護神──芭絲特女神的化身。作為神聖動物之一，貓被古埃及人大量飼養並製成木乃伊獻予芭絲特女神，以祈獲得庇佑。薩卡拉遺址是古埃及重要的貓崇拜中心，不僅保存了罕見的芭絲特神廟遺址，還擁有規模龐大的貓墓地，當中埋葬了數十萬具貓木乃伊。



● 阿努比斯坐像：阿努比斯神是古埃及最古老的喪葬神之一，領導木乃伊防腐和開口儀式，並在冥界審判中扮演重要角色。其形象具有犬科動物的特點，接近豺狼或狐狸。遊蕩於沙漠邊緣的犬科動物有吞食屍首的習性，這或許是古埃及人將它們當作亡者守護神的原因。



● 河馬像：河馬的形象在古埃及具有雙重含義──它既是混沌和破壞力的化身，也象徵着生育和再生。這件雕像來自一名王宮書吏之墓，其釉砂材質帶來的獨特藍色象徵尼羅河水的粼粼清波，身體上用黑線勾勒出河岸的動植物，如紙莎草、睡蓮花、水鳥等，展現尼羅河的勃勃生機。古埃及人在墓葬中放置這類河馬雕像，旨在借助其蘊含的生命力，幫助亡者穿越冥界險阻，以順利抵達來世樂土。



● 阿肯那頓巨像：阿肯那頓是古埃及歷史上最具爭議的統治者，以大力推行太陽圓盤阿吞神為核心的一系列宗教改革而着稱，其反傳統性直接地體現在藝術風格的創新和轉變上。阿肯那頓死後不久，他的紀念物就被拆除，雕像被摧毀，他的名字也從未被收錄進其繼任國王統治時期的任何王表中。直到1820年代初，隨着象形文字的破譯，阿肯那頓的名字才重新為後世所知。阿肯那頓和妻子娜芙蒂蒂與太陽圓盤一起成為宇宙的中心，這深刻改變了埃及藝術的主題與風格。這尊巨像所表現的特徵就與古埃及法老傳統的理想形象大相徑庭。

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」是繼上海博物館現在正進行的「金字塔之巔：古埃及文明大展」之後，埃及最高文物委員會第二次直接與亞洲地區博物館合辦埃及文物大展，部分展品於兩地的博物館都會展出，包括圖坦卡門巨像及河馬像等。



圖坦卡門巨像（圖片來源：上海博物館官網）



河馬像（圖片來源：上海博物館官網）

展覽門票將於10月22日上午10時開始公開發售，成人門票由$190起，7至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者及殘疾人士（與一名同行照料者）之特惠票價由$95起。另外博物館更首次推出「盲盒+全館通行彈性成人門票」套票（$368），包括一張全館通行彈性成人門票以及一個精心設計的「古埃及主題盲盒」，共有6款可愛的毛絨掛飾。

「盲盒+全館通行彈性成人門票」套票 $368

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」票價

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

日期：2025年11月20日至2026年8月31

地點：九龍西九文化區博物館道8號 香港故宮文化博物館

開放時間：星期一、三、四、日 10am-6pm；星期五、六及公眾假期 10am-8pm；星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二休館

網址：https://www.hkpm.org.hk/tc/home