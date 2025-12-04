如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上)

父母如何在壓力中穩定家庭，促進孩子擺脱「無力感」？

社會轉變，環境中的不同壓力，容易讓人感到軟弱乏力。如果無力感在家庭中擴散，長遠會影響兒童的心理和精神發展。下文以家庭為單位，探討家長可以如何促進孩子擺脫「無力感」:

1、不穩定的環境容易令情緒波動，「負能量」充斥下，親子與家人之間易生怒氣，「心」受到「奴役」(見「怒」:即「心」被壓倒在「奴」之下)，成為憤怒情緒的「奴隸」。

家長和孩子之間，在面對各式各樣的學業壓力與環境變遷，有可能受到負面情緒所影響，產生不符合日常行為規範的激烈行為和情緒。家長宜自身示範，以及引導孩子在激動時「停一停、想一想」，以免個人理智受到情緒奴役。

2、我們不欲成為情緒的奴隸，卻可以是情緒的「朋友」，因為不同的情緒著實在我們身上發揮不同的用途。其實不同的負面情緒發揮各自的功能：

「憤怒」反映著我們追求公平公正的堅持，同時提醒我們不要讓潔淨的心靈成為情緒的奴隸，失去自我控制；

「哀傷」出現於當我們珍惜的人、物和價值受到損壞和傷害， 反映我們對人的愛與關懷；



「恐懼」是讓我們思考自己行動的一道明鏡，在價值追求勇往直前的時候，想一想自身的安全和他人的感受，遠離危險，終究體現「免於恐懼的自由」。

家長和孩子明白情緒「好朋友」的功能，能夠減低在壓力中的「無力感」，心靈也較安穩。

無論面對任何風雨，家庭也定當是孩子的「避風港」，讓孩子感到安全安穩。（Shutterstock）

3、聖經說:「愛裏沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去。」(約翰一書4:18)，這句話不論宗教信仰，家長皆當謹記在心，無論面對任何風雨，家長可沒有放棄孩子的理由或空間，家庭也定當是孩子的「避風港」，讓孩子感到安全安穩。

下期續。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。