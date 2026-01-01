歡迎回來

羽絨造假|南韓The North Face 13款產品鵝絨變...
醫學通識 健康解「迷」

羽絨造假|南韓The North Face 13款產品鵝絨變...
萬千星輝頒獎典禮2025|佘詩曼四度封后、黃宗澤奪雙料視帝，...
影視娛樂 娛樂

萬千星輝頒獎典禮2025|佘詩曼四度封后、黃宗澤奪雙料視帝，...
打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、B...
Beauty

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、B...
lifestyle
生活
DIVA
投票區
愛先行，應該做的事｜壓力中的穩定家庭(下)
理財智慧

愛先行，應該做的事｜壓力中的穩定家庭(下)

親子理財
李錦
親子理財

　　續上期。

 

　　在各式各樣的環境與學業壓力之中，家長與孩子對不同事情的演繹未必一致，甚至可能是大相逕庭。

 

　　家長必謹記「關係」和「愛」乃最重要的，不論什麼情況下也不能將之破壞，因此切忌以下表現: 

 

不能做：

 

-    態度顯得過分強硬，進而批評或否定孩子的想法；

 

-    對孩子說教，「有你講、冇佢講」，急於表達個人見解，甚至以權威或威嚇的方式向孩子施壓(「我是你父親，你要聽我講」、「扔掉你的玩具！」)

 

-    壓抑孩子的情緒(「有什麼好哭，堅強點！」）；

 

-    譏笑或「看不起」的態度回應(「你夠膽量就學他吧！」、「等著瞧，他一定失敗！」)。

 

　　另一方面，家長宜保持以下的態度。

 

應該做：

 

-    尊重及理解孩子的想法可能與自己不同，同時明白「理解」不等於「認同」或「贊成」； 

 

-    盡量保持冷靜，描述事情時保持客觀(明白「描述」和「評論]」是有分別的)，暫時抑制自己的意見表建(「有不少人支持， 亦有不同的人反對」VS 「我就是反對你的想法！」)；

 

-    不用急於表達個人情緒和態度，以開放的熊度聆聽孩子的想法和感受； 

 

-    持續留意及接納孩子的情緒反應，作出舒緩(「我留意到你一提起就會表現得很憤怒和激動，我們飲杯水，再慢慢談。」)。

 

　　養育孩子的責任任重而道遠，我們可沒有「放棄孩子」的權利或空間，相反有諄諄善誘的責任，因此家長必須明白對孩子來說最重要的是讓孩子知道「你」公道，感受到「你」的愛，孩子才會願意聆聽， 也才會給你「動之以情、說之以理」的機會。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。 

如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上)
如何促進孩子擺脫「無力感」| 壓力中的穩定家庭(上)

投票區

美國介入委內瑞拉
525
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
