歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
18
一月
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星 啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
大型盛事 展覽
啟德體育園｜MOLLY 20週年綫下企劃——追溯一顆不變的星
推介度：
18/01/2026 - 31/03/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
用「免抑制」指示令孩子表現更好｜父母指示的重要性 (上)
理財智慧

用「免抑制」指示令孩子表現更好｜父母指示的重要性 (上)

親子理財
李錦
親子理財

　　以下對白，作為家長，是否都覺得耳熟能詳呢？

 

1 當孩子走過那條回家必經的長樓梯時，他總是起勁地跑，你喝令他:「不要跑呀！」,在他後面跑著、追趕著； 

2 當孩子在吃午飯時，口若懸河說個不停，你抱怨地說:「你吃得那麼慢？連吃飯也不專心！」；

 

用「免抑制」指示令孩子表現更好｜父母指示的重要性(上)

 

3當孩子拿著手機玩了半個小時，你不耐煩地喊話:「不要再打機啦！」，然後即時把他的手機收起； 

4當孩子表現憤怒，緊握拳頭，舉起雙手時，你警告他「你有膽就試下！」。

 

　　與此同時，家長又有否曾經因為孩子「叫極都照犯」而感到氣餒呢？其實那些活力充沛的孩子，要他們「動」很容易，要他們「靜」和「定」就相當困難。

 

家長用「免抑制」的指示，效果更好

 

　　英國學者Simpson和Carroll (2018)留意到對孩子而言，一些相對吻合孩子特性的指示，在孩子的理解和演繹上是相對佔上風的(prepotent responses)，即比較容易做到，例如相對於著「孩子不要跑」，著「孩子跑」就更明顯有效，因為只是順其天性，而不用引發孩子的抑制自控能力(inhibitory control),不會令孩子有額外的認知負擔(cognitive load)。

 

　　始終家長無可能無時無刻地都讓孩子「率性而行」，如果家長能夠用一些「免抑制(inhibitory-control avoiding)」的指示，孩子不用刻意應用自己的抑制自控能力，而又能夠直接執行的話，孩子的表現會不會更加好，更容易達到家長的要求呢？

 

　　下期續。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

Tags:#理財智慧#親子#親子理財#教養#兒童發展#親子溝通#行為指示#自我控制#認知負荷#教育#prepotent responses#免抑制指示
Add a comment ...Add a comment ...
愛先行，應該做的事｜壓力中的穩定家庭 (下)
更多親子理財文章
愛先行，應該做的事｜壓力中的穩定家庭 (下)

投票區

黎智英國安案判囚廿年
442
|
2

你點睇判刑結果？

過重
17%
適當
29%
過輕
50%
無意見
4%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處