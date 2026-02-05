用「免抑制」指示令孩子表現更好｜父母指示的重要性 (上)

以下對白，作為家長，是否都覺得耳熟能詳呢？

1 當孩子走過那條回家必經的長樓梯時，他總是起勁地跑，你喝令他:「不要跑呀！」,在他後面跑著、追趕著；

2 當孩子在吃午飯時，口若懸河說個不停，你抱怨地說:「你吃得那麼慢？連吃飯也不專心！」；

3當孩子拿著手機玩了半個小時，你不耐煩地喊話:「不要再打機啦！」，然後即時把他的手機收起；

4當孩子表現憤怒，緊握拳頭，舉起雙手時，你警告他「你有膽就試下！」。

與此同時，家長又有否曾經因為孩子「叫極都照犯」而感到氣餒呢？其實那些活力充沛的孩子，要他們「動」很容易，要他們「靜」和「定」就相當困難。

家長用「免抑制」的指示，效果更好

英國學者Simpson和Carroll (2018)留意到對孩子而言，一些相對吻合孩子特性的指示，在孩子的理解和演繹上是相對佔上風的(prepotent responses)，即比較容易做到，例如相對於著「孩子不要跑」，著「孩子跑」就更明顯有效，因為只是順其天性，而不用引發孩子的抑制自控能力(inhibitory control),不會令孩子有額外的認知負擔(cognitive load)。

始終家長無可能無時無刻地都讓孩子「率性而行」，如果家長能夠用一些「免抑制(inhibitory-control avoiding)」的指示，孩子不用刻意應用自己的抑制自控能力，而又能夠直接執行的話，孩子的表現會不會更加好，更容易達到家長的要求呢？

下期續。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。