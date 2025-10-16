歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
美女八字多金水：面相明艷照人，眼大水汪汪聰敏機靈，卻易情緒憂鬱
風水玄學

美女八字多金水：面相明艷照人，眼大水汪汪聰敏機靈，卻易情緒憂鬱

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　美，是如此令人仰望，但也可以是包袱。

 

　　有位聰明的朋友，不祇赢在起跑線，還一路領跑，直路狂放，帶頭轉入「人生勝利組」，盡領風騷多年，但忽然一天，驚覺自己老了、不再閃亮了，整個人便有說不出的淒楚，這是我等平凡人所未能體會的。

 

　　這位水靈靈的美女，皮膚嫩白、輪廓秀麗。記得一個微涼的秋日，她穿了一件短袖貼身黑毛衣，令她看來雪白清爽、丰姿出眾，我和她走在銅鑼灣的鬧市中，人群迎面而來，看見她就頻頻回首注視，而我們就像摩西過紅海一般，這些人自動分成兩邊，讓我們走過，我當時有點陪公主出巡的感覺。美，就是如此令人仰望！

 

　　她又的確兌現了八字中「金水若相逢，必招美麗容。金水若相逢，其人如玉更玲瓏」的口訣，四柱中多金水，容易有以下特徵：

 

1. 清麗脫俗，或明艷照人。

2. 眼大，常泛水光，典型桃花眼。

3. 窈窕可人。

4. 聰敏機靈。

 

　　女朋友都具以上特徵，但八字多水有時也漂蕩，偶爾有點情緒。雖然丈夫愛錫、兒女聽話，但身為律師夫人的她，卻悶到「抽筋」，先生不想地全職工作，因為這樣便不能随時陪他遊埠了。相信香港人都希望可以躺著有錢駛、有埠遊，她卻常問我有沒有兼職工作，不計酬勞，我問：她沒有公關廣告經驗，可以做甚麼？她說可以做記者招待會接待員呀。但一來我不敢差遣她；二來她的「行頭」也太犀利，隨便一個手袋都幾十萬，客戶看到了分分鐘誤會我們公司「暴利」——連接待員都咁富貴，你猜老闆「食水多深！」

 

　　她不想歎、更不想老。去年病了一場，自覺樣子急劇「殘」了，她非常幽怨地易地向我訴說：

 

　　「唉！我而家走喺街上，已經少咗人望我。以前我問路，啲人爭住答，而家呢，就唔係幾騷我咧，我一定係已經變咗阿姆，死咧、死咧！」

 

　　丈夫仍然把她捧在掌心，她仍然坐擁幾層豪宅、一屋靚衫，有花不完的錢、遊不完的埠，但她就是很傷心，已經瀕臨憂鬱邊緣。

 

　　論美麗、講幸福，她肯是香港頂尖5%的人。美麗其實是罕有的，普通人的樣子也真普通，你守在地鐵站口，一百個人走過，未必有一個稱得上漂亮，但他們有些三兩成群，活潑痛快地交談，自有其快樂天地。而我這美女朋友，雖然命格高、夫緣好，財運佳，卻心情唔靚，因驚艷不再而深度悲哀。

 

　　美麗已成包袱！

 

　　人嘛，除非中途猝死，否則一定會老，我們普通人就由平凡過渡到更平凡，可以安樂自在（有選擇咩？）標緻的她不明白，徹底隱形也是一種自由、一種釋放。

 

Tags:#面相#玄學#八字
Add a comment ...Add a comment ...
【疫情才情】辛辣鮮明，妙語封城！
更多玄來更精彩文章
【疫情才情】辛辣鮮明，妙語封城！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處