米芝蓮必比登推介「魚事者」推出5周年限定菜式：蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵、北海道海膽魚烏冬撈！期間限定全單75折
米芝蓮必比登推介「魚事者」推出5周年限定菜式：蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵、北海道海膽魚烏冬撈！期間限定全單75折

TEXT:Katty Wu

　　連續3年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》必比登推介的小店「魚事者」（Fisholic），為慶祝開業5周年，推出革命性的「三麵兩湯」全新概念，由魚品輕食店正式昇華為「魚麵專門店」，旨在讓魚麵於港人至愛的麵食選擇中佔一席位，為顧客帶來層次更豐富的魚品餐飲體驗。

 

　　在傳統觀念中，優質魚麵的標準在於其「爽彈」口感。然而，「魚事者」決意突破此框架，在保留廣受歡迎的招牌「爽彈魚麵」之餘，團隊耗時逾半年，經過上百次反覆試驗，成功研發出兩款獨家嶄新麵食：「彈牙魚拉麵」與「滑溜魚烏冬」，麵糰中加入精心熬製的濃郁魚湯，為麵條注入了醇厚的魚鮮味。

 

　　湯底方面，招牌魚湯以多款深海魚熬製而成，味道香濃鮮甜，早前更已升級，透過增加魚肉與魚骨的份量，使其味道更為香濃。為慶祝5周年，團隊更匠心研發出全新的「烤骨濃蝦湯」，用料十足，不惜工本，每日採用8斤蝦頭蝦殼，配以4斤烤雞殼及4斤風火烤豬骨，花4小時熬製出味道極致濃郁、富風味層次的湯頭。

 

　　「魚事者」的創意團隊亦精心設計了一系列全新菜式，將「三麵兩湯」的概念發揮得淋漓盡致，當中包括兩款將全新麵食與湯底結合的期間限定矚目魚品：「蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵」及「北海道海膽魚烏冬撈」，兩款期間限定菜式供應期至2025年11月24日，麵食與鮮味的愛好者絕對不容錯過！ 

 

蝦蝦蝦蝦蝦濃蝦湯魚拉麵 $78

極致濃郁的烤骨濃蝦湯底與彈牙魚拉麵互相輝映，帶來鮮味衝擊。

 

北海道海膽魚烏冬撈 $88

用上來自北海道的海膽，配以滑溜魚烏冬，口感層次極為豐富。

 

　　同樣玩味十足的，還有將港式經典重新演繹的「陳皮檸檬叉燒炒魚麵」，團隊大膽地以秘製「腦細光環之陳皮檸檬」取代傳統麥芽糖來燒製叉燒，果香與肉香交織，配上鑊氣十足的炒魚麵，盡顯創新香港味道。創意不止於此，從麻香開胃的「爽辣萵筍豬肉魚皮餃子」，到為健康飲食潮流而設的「蛋白質之鬼」，甚至將招牌魚米粒粒變奏成的甜品「焦糖魚米布甸」，以意想不到的鹹甜碰撞為饗宴作結，完美體現出「魚品魔術師」的創意，並致力讓每一位食客在驚喜之中，重新發現魚品的無限可能。

 

陳皮檸檬叉燒炒魚麵 $78

 

爽辣萵筍豬肉魚皮餃子 $48

 

蛋白質之鬼 $59

 

焦糖魚米布甸 $29

 

炸魚無薯條配是拉差醬 $30

 

　　為答謝顧客5年來的支持，「魚事者」將推出限時誌慶優惠，「魚」眾同樂：

 

　　1.　10月13日至10月26日期間，顧客凡惠顧即可享全單七五折限定優惠。此外，推廣期內消費滿$200，並追蹤「魚事者」的官方Instagram帳號（@fisholichk），即可獲贈限量版「魚面人」吊飾公仔1隻（數量有限，送完即止）。

 

　　2.　10月27日至11月9日期間，於官方網站（https://www.fisholic.hk/）購買商品滿$500 ，即可享有半價優惠（不包括運費）。

 

「魚面人」吊飾公仔

 

魚事者炮台山店

 

魚事者 炮台山店

地址：北角炮台山宏安道14-18號威德閣地下14號舖

營業時間：11:30am-9:30pm

 

魚事者銅鑼灣店

 

魚事者 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓1102號舖

營業時間：11:30am-9:30pm

 

Tags:#必比登推介#魚事者#Food News#銅鑼灣美食#滑溜魚烏冬#炮台山美食#魚拉麵
