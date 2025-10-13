歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
看他如何對太太，我決定用1億日圓收購他公司
數碼創科

看他如何對太太，我決定用1億日圓收購他公司

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　建築公司富田先生和我分享他一個小故事，兩年前，為了一個日本的酒店項目，他籌備了三個月，準備的材料接近2,000多頁，志在必得。

 

　　結果，被對手用不到10頁紙的PPT打敗。在日本，有一些天花板你是永遠不能夠打破的，財閥和企業之間的種種關係，官商勾結，利益輸送，投資方也覺得不好意思，不想只是用一串電話打發他，邀請他過來東京談了兩個小時，其中一個小時也是用來表揚他，但去到最後，對不起，合同仍然是給了人家。

 

 

　　富田先生當然沮喪萬分，但太太一直也陪著他。

 

　　幾次會面中，我注意到他談起妻子時眼中帶光，語氣中盡是欣賞與尊重。他說，兩人走過創業初期的艱辛，妻子從未抱怨，而他也在事業穩定後，更加珍惜她的付出。

 

　　富田夫妻從大學生時代就開始相愛，出社會後又一起打拼。他們一起度過了許多風光時刻，也一起吃過很多苦。

 

　　曾經有次丈夫因為遇人不淑，被騙了很多錢。這件事對丈夫的打擊很大，差點一蹶不振。但妻子沒有抱怨，只是默默地陪伴，並安慰說：錢可以慢慢賺，只要我們倆一起努力，沒什麼是做不到的。

 

　　一語成真。

 

　　如今十幾年過去，他們想要的都有了。

 

　　很多人說：愛不只是當你光芒萬丈時能與你並肩，更是當你在黑暗中掙扎時，我能穩穩地接住你，告訴你「我在這裡」。

 

 

　　記者曾經採訪過Bill Gates，問他：「你一生中最聰明的決定，是創建微軟，還是大舉慈善？」

 

　　他回答，都不是，是找到合適的人結婚。

 

　　世界首富的妻子Melinda也非美豔動人，而是一個相貌平平、身材一般的女人，在Bill Gates眼裡，Melinda不僅是工作上的夥伴，辦事幹練，更重要的是她具備一個賢妻的特質：性格溫順、大方。

 

　　Bill Gates老友巴菲特說：「我年輕時曾與我們州最漂亮的女孩約會，但最後沒有成功。我聽過她後來離過三次婚，如果我們當時真在一起，我都無法想像未來會怎麼樣。」

 

 

　　所以，其實人生中最重要的決定是跟什麼人結婚，在選擇伴侶上，如果錯了，將讓你損失很多。而且，損失不僅僅是金錢上的。

 

　　我意識到，一個能在親密關係中持續表達感謝、不視付出為理所當然的人，在事業上也必然是個可靠、懂得感恩的合作對象。

 

　　世界上沒有完美的婚姻，也沒有完美的商業合作關係。但重要的是，我們是否願意用包容與理解的眼光，去看待彼此的不完美。少看對方沒做到的，多珍惜對方已經付出的，人自然就幸福了。

 

　　那位企業主對待妻子的方式，讓我看到了一個人最真實的品格：感恩、坦誠、不離不棄。

 005digitalera

 (圖為設計圖片，並非當事人)

 

　　這些品質，不僅適用於婚姻，也同樣適用於事業。最終，我決定收購他的公司，因為我相信，一個懂得如何愛的人，也必然懂得如何共創價值。

 

　　生活很苦，創業更難，但若有一個人願意與你一同經營，互相委屈，互相體諒，再互相滿足——無論在婚姻還是事業中，這已是人間最值得的幸福。

 

　　2021年，Bill Gates和他的妻子Melinda在結婚27年，積累了1270億美元的財富後，雙方正式宣佈進入離婚程式中。消息發出後，令人感到震驚，很多人都不敢相信是真的。

 

 

　　雖然不知道離婚的原因，但婚姻冷暖自知，夫妻倆都已經過了知天命的歲數，這世界很公平，看透了世間的不如意事，想要最好，就一定會給你最痛。 

Tags:#數碼營銷#巴菲特#Bill Gates#收購#世界首富
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
未來20年，活得很好的人都具備這6項技能
更多改朝換代Digital文章
未來20年，活得很好的人都具備這6項技能
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處