帝苑酒店周年慶優惠︱鮑魚海鮮自助晚餐65折、拿破崙蛋糕88折、蝴蝶酥8折、片皮鴨68折

為慶祝尖沙咀帝苑酒店四十四周年慶的大日子，酒店特別推出多項慶祝活動及驚喜餐飲優惠，重點推介得獎餐廳 四手聯乘晚宴，以及期間限定鮑魚海鮮自助晚餐65折優惠。鮑魚海鮮自助晚餐除了大量海鮮美食，更可大擦懷舊菜式及經典甜品，另外即日起訂購拿破崙蛋糕享88折優惠，購買指定蝴蝶酥低至8折，機會難得！

懷舊主題鮑魚海鮮盛宴自助晚餐

帝苑酒店雅苑座特別推出以鮑魚及海鮮作主題自助晚餐，期間限定10月13日至26日供應，每位入座即可享用鮑魚花膠燉雞湯一客，滋補養顏。自助餐菜式港味十足，熱盤方面日式爐端燒菜式加入燒土魷，特色避風塘艇仔粉亦加入鮑魚、貴妃蜆及蝦蟹等配料選擇。

古法炆魚

懷舊經典焗釀蟹蓋、豉椒炒蜆、鮑魚麻辣走地雞煲及避風塘炸廣島蠔非常惹味有鑊氣，加上馳名海南雞飯、沙田脆皮乳鴿、紅酒燴牛面頰等，滋味大滿足。

焗釀蟹蓋

鹹魚雞粒鮑魚炒飯、鮑魚麻辣走地雞煲

沙田脆皮乳鴿

自助餐頭盤亦誠意十足，包括凍海鮮、鮮美的即切魚生及壽司，清新自選沙律及各式冷盤如華都夫煙鴨胸沙律及港式大蝦沙律等。甜品方面，重點推介新鮮製作的雜果拿破崙、帝苑馳名蝴蝶酥及意大利芝士餅等，均為必嚐佳品。是次更特別加入八十年代經典甜品小食，包括芝麻糖、花生糖、砵仔糕及雞蛋仔等，以港式情懷為盛宴劃上圓滿句號。此外，雅苑座更將於10月25日晚上舉行懷舊主題晚宴，除供應上述精選菜式外，食客於當晚更可參與中式繩結吊飾DIY體驗，將紀念品帶回家！

經典懷舊小食

雜果拿破崙

雅苑座「鮑魚海鮮盛宴」自助晚餐

日期︰10月13至26日

自助晚餐正價︰星期一至四6:30pm-9:45pm成人$748／小童$558、星期五至日及公眾假期6:30pm-9:45pm成人$798／小童$598

自助晚餐首50名訂座低至65折優惠︰星期一至四6:30pm-9:45pm成人$487／小童$363、星期五至日及公眾假期6:30pm-9:45pm成人$519／小童$389

訂座︰2733 2030

$348甜品自助餐 10.29限定

帝苑餅店行政糕餅總廚Don Ng特別為酒店邁向45周年的大日子，主理10月29日（星期三） 限定的甜品自助餐，共二十款蛋糕、甜點及鹹點將羅列餐桌上，包括雜果拿破崙、美式芝士蛋糕、70% 香濃朱古力脆脆蛋糕及粟子撻等，每位只需 $348，甜品控不可錯過！

預訂查詢︰2733 2903

榛子脆脆蛋糕

雜果忌廉蛋糕 (南瓜造型)

得獎餐廳 四手聯乘晚宴

帝苑酒店旗下餐廳多年來屢獲殊榮，粵菜帝苑軒、北京及淮揚菜食府東來順、越南餐廳Le Soleil、Sabatini意大利餐廳及四季菊日本餐廳將為饕客呈獻期間限定的四手聯乘晚宴！

行政總廚何偉成（帝苑軒） X 主廚杜翠玲（Le Soleil越南餐廳）

日期: 2025年10月17日（星期五）

地點: 帝苑軒 - 帝苑酒店地庫2層

價錢: 每位 $944

主廚Marco Antonio Li Voti（Sabatini意大利餐廳 - 香港店）X 日籍主廚野田昌宏（四季菊日本餐廳 - 九龍店）

日期: 2025年10月28日（星期五）

地點: 四季菊日本餐廳（九龍店）- 帝苑酒店1層

價錢: 每位 $1,344

拿破崙蛋糕系列88折

另外，酒店網上商店推出快閃慶典優惠，部分更低至半價！即日起至2025年10月31日，凡訂購拿破崙蛋糕系列可享88折優惠；凡訂購兩罐指定蝴蝶酥，可享8折優惠（原味蝴蝶酥-至尊禮盒（180 克）／雜錦蝴蝶酥-至尊禮盒（200 克）。

拿破崙蛋糕系列

原味蝴蝶酥 - 至尊禮盒（180 克）

東來順 44週年優惠包括優惠價 $440+10%享用東來順片皮鴨一食（原價: $650+10%）

帝苑酒店

地址︰ 香港九龍尖沙咀東部麽地道69號

查詢︰2721 5215

網上商店：https://bit.ly/3Il1O67