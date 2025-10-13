歡迎回來

大家樂粥品點心早餐長者/會員減$3，吉野家$1追加雞扒，包點先生臘腸糯米飯$34＋$6配臘腸
美食情報
美食優惠

大家樂粥品點心早餐長者/會員減$3，吉野家$1追加雞扒，包點先生臘腸糯米飯$34＋$6配臘腸

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:大家樂、吉野家、包點先生FB

　　天文台早前預告下星期天氣轉涼，想食全日食飽啲補充體力有以下最新美食著數推介。大家樂有兩款全新暖胃粥品粥品，長者或會員惠顧減$3，lunchtime想吸收更多蛋白質增肌，吉野家$1追加雞扒幾著數，另外包點先生臘腸糯米飯回歸，率先歎秋冬暖笠笠滋味。

 

Read More

麥當勞限時套票優惠｜$100享4個飽餐或早餐、$128/4個雞餐、$1大可樂

香港美酒佳餚巡禮2025 ︱米芝蓮+黑珍珠美食街、迪士尼美食+品酒證早鳥85折

 

　　朝早食碗粥暖笠笠易消化，再歎埋點心最prefect！大家樂今期推出兩款全新暖胃粥品，菠菜甘筍粟米鹹雞粒粥以嫩滑雞粒配上菠菜、粟米、甘筍粒，色香味俱全，清新又開胃！另一款芥菜乾甘筍粟米鹹排骨粥，鹹香夾雜微甜。你更可以額外加雞肉蘑菇包、臘腸卷、燒賣等自由配，早餐更飽肚暖胃。數量有限，售完即止。

 

 

　　即日起至10月26日長者憑長者咭、已認證長者會員卡、樂悠咭或長者八達通卡，即享點心滿粥系列（一哥糯米雞除外）減$3優惠*；大家樂Club 100會員亦可以憑100樂賞分享減$3優惠^，一樣著數！

 

推廣日期：2025年10月13日至10月26日

時段：早市（上午11:00前）

*只適用於收銀處。下單前請告知收銀員使用此優惠，及只限長者本人使用。

^適用於收銀處、自助點餐機及大家樂APP

https://www.facebook.com/CafedeCoralfastfood

 

吉野家$1雞扒追加優惠

 

　　現於吉野家購買野菜雞扒丼(大)，即可以用優惠價$1追加一塊雞扒，啖啖肉好滋味，一碗大丼有兩塊雞扒，超級滿足！ 

 

 

https://www.facebook.com/hk.yoshinoya

 

包點先生臘腸糯米飯$34

 

　　包點先生秋冬限定臘腸糯米飯回歸！每碗糯米飯粒粒都煙韌香口，加埋油脂甘香臘腸及香菇配料，每一啖充滿經典港式風味，只售$34，加$6可以多配一條臘腸，秋冬限定comfort  food大滿足！

 

 

售賣點︰包點先生分店

https://www.facebook.com/baodimsinseng 

Tags:#長者#美食#大家樂#長者咭#樂悠咭#吉野家#包點先生
