歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
戴安姬頓因肺炎離世，家人盼傳承愛心助動物與無家可歸者

戴安姬頓因肺炎離世，家人盼傳承愛心助動物與無家可歸者

娛樂
娛樂

　　奧斯卡影后戴安姬頓（Diane Keaton）於美國時間10月11日突然傳出離世消息，其家人宣布死訊，她於加州家中與世長辭，享年79歲。多位荷里活群星以不同形式悼念這位巨星，表示震驚與不捨。事隔多天，家人終向美國媒體公布戴安姬頓死因。

 

Read more荷李活傳奇謝幕！奧斯卡影后《安妮荷爾》戴安姬頓享年79歲 曾與阿爾柏仙

 

　　戴安姬頓上周六（11日）於洛杉磯寓所離世，享年79歲，據美國傳媒報道，戴安姬頓當日早上8時左右由救護車送院，其養女Dexter證實母親死訊，家人希望外界給予空間處理後事，但當時未有透露具體死因。

 

 

　　經過多日後，戴安姬頓家人向美國雜誌《People》發聲明公布戴安的死因，透露戴安姬頓死於肺炎，「姬頓一家非常感謝他們過去幾日收到有關他們摯愛戴安的充滿愛與支持的訊息，她於10月11日死於肺炎。」

 

 

　　家人亦忙於打點戴安姬頓的後事，並表示戴安姬頓生前喜愛動物，亦熱心幫助無家可歸者社區，所以希望有心人能承傳她的善心，捐錢到當地食物銀行以及動物收容所，把戴安姬頓的愛心遺愛人間、精神長存以示向她致敬。

 

 

　　戴安姬頓死訊震驚了荷里活不少藝人，奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）日前出席法國《盧米埃電影節》時，表示自己深受戴安姬頓影響，覺得對方賦予女性角色，能與大眾常見的男性角色一樣複雜和多樣化。

 

　　奧斯卡影后戴安姬頓（Diane Keaton）於美國時間10月11日在加州家中離世，享年79歲。這位金像影后橫跨逾五十年的演藝生涯，留下了無數經典角色，包括影迷心目中無可替代的《教父》（The Godfather）系列「第一夫人」Kay Adams，以及憑《安妮荷爾》（Annie Hall）榮獲奧斯卡最佳女主角的型格Icon，橫跨半世紀的演藝生涯正式劃下句號。

 　　

 

一代Icon落幕：影壇悼念與晚年低調生活

 

　　戴安姬頓離世的消息傳出後，震驚全球影壇，無數重量級名人紛紛在社交媒體上表達哀悼。與她合作《安妮荷爾》並曾交往的導演活地亞倫（Woody Allen） ，向媒體透露他對戴安的離世感到「無法形容的悲傷」，並形容她是「世上最善良、最有天賦的演員之一」。《教父》中與她飾演夫婦，並有過一段感情糾葛的影帝阿爾柏仙奴，亦發表聲明讚揚她是一位「極具靈氣和真誠的夥伴」，感謝她帶給自己藝術上的啟發。除此之外，還有《大婆俱樂部》(（The First Wives Club )姊妹高蒂漢恩（Goldie Hawn）及貝蒂米拿（Bette Midler）及18歲就與她合作《一切從心開始》（Marvin's Room）的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等，都以自己方式悼念這位曾經合作過的好夥伴。

 

 

　　事實上，戴安姬頓近年來已甚少公開露面。有消息人士透露，她近月來健康狀況一直不佳。在她離世前不久，其位於洛杉磯的夢想之家曾以極低調的方式掛牌放售，當時已引起不少影迷猜測其健康可能出了狀況。這位影后一直對私生活極為保護，即使在晚年，她的生活細節仍是個謎。然而，從她最後幾年堅持參與慈善活動的片段中，仍能看到她對世界的熱情從未減退。她的離去，讓影迷對其低調的晚年生活更加好奇與不捨。

 

 

從《教父》到《安妮荷爾》 半世紀銀幕經典永流傳

 

　　戴安姬頓1946年生於洛杉磯，大學輟學後遠赴紐約追夢，從百老匯舞台劇起步。1972年，她獲導演哥普拉（Francis Ford Coppola）賞識，在《教父》中飾演米高（阿爾柏仙奴飾）的女友Kay Adams，清純形象深入民心，更在續集中繼續演出，見證角色從天真少女到黑幫夫人的轉變。

 

　　真正讓她登上影后寶座的，是1977年與活地亞倫合作的《安妮荷爾》。這個為她度身訂造的角色（她本名正是Diane Hall），不但為她贏得奧斯卡最佳女主角，片中的中性打扮更掀起時尚革命。白裇衫、大領呔、西裝背心配紳士帽，成為「Annie Hall Look」的經典標誌，影響整個70年代的女性衣著潮流。

 

　　除了文青電影，戴安姬頓在商業片同樣出色。90年代的《呷醋外父》（Father of the Bride）展現她的喜劇天份，飾演Steve Martin的太太溫柔又風趣；《大婆俱樂部》與高蒂漢恩、貝蒂米拿的精采對手戲，更成為女性電影經典。2003年與積尼高遜（Jack Nicholson）合演《玩轉男人心》（Something's Gotta Give），58歲的她依然魅力四射，證明女演員不必受年齡限制。

 

　　近年她仍然活躍，2018年的《高年級姐妹會》（Book Club）與珍芳達（Jane Seymour Fonda）等老牌女星合作，更在2023年推出續集，直到上年，78歲的她更有新作電影《Summer Camp》及個人第一首音樂作品《FIRST CHRISTMAS》面世，可說是工作到最後一刻。

 

 

四度提名奧斯卡 戲假情真終身未嫁

 

　　戴安姬頓演藝成就除了1978年憑《安妮荷爾》奪得奧斯卡影后，更先後以《亂世情天》（Reds, 1981）、《一切從心開始》和《玩轉男人心》三度獲提名最佳女主角，2017年更獲頒美國電影學院終身成就獎，肯定她對影壇的貢獻。

 

　　銀幕下的戴安姬頓感情生活同樣精采。她與活地亞倫因舞台劇《呆頭鵝》（Play It Again, Sam）結緣，拍拖3年分手後仍保持友誼，8度合作成就影壇佳話；拍《教父》時與阿爾柏仙奴傳出戀情，兩人的銀幕chemistry讓影迷至今仍津津樂道；與華倫比提（Warren Beatty）合作《亂世情天》（Reds）期間也曾相戀。

 

　　雖然情史豐富，但戴安姬頓選擇終身不嫁，50多歲時領養女兒Dexter和兒子Duke，專心當單親媽媽。她曾說：「當媽媽徹底改變了我，這幾乎是我人生中最謙卑的經歷。」2008年母親因阿茲海默症離世，她花了15年時間照顧，更寫書紀念：「她是我的一切，讓我懂得如何用生命創造。」

 

　　戴安姬頓生前除了演戲，還是出色的導演、攝影師及室內設計師。她執導過電影及MV，更以炒賣豪宅聞名，品味獨到。她曾說：「我不是在演戲，我就是做自己。」這種真我個性，正是她永遠令人懷念的原因。

 

 

Tags:#奧斯卡影后#Woody Allen#Annie Hall#Diane Keaton#活地亞倫#里安納度狄卡比奧#影視娛樂#阿爾柏仙奴#戴安姬頓#教父#安妮荷爾#The Godfather
Add a comment ...Add a comment ...
俞明逝世享年100歲：敬業精神每晚《歡樂金宵》晚安歌鞠躬致敬，經典作品回顧最愛《五月的紅唇》
更多娛樂文章
俞明逝世享年100歲：敬業精神每晚《歡樂金宵》晚安歌鞠躬致敬，經典作品回顧最愛《五月的紅唇》
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處