歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

仍然是那個女孩
Art & Living ChatENT

仍然是那個女孩
名人保養 │ 63歲關禮傑零濾鏡真面目曝光，眼袋魚尾紋明顯掀...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 63歲關禮傑零濾鏡真面目曝光，眼袋魚尾紋明顯掀...
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
影視娛樂 娛樂

63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士被質疑資格，險被車長趕落車
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘
理財智慧

定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘

生財有道
生財有道

　　中美貿易緊張局勢再度急劇升溫，拖累環球市場震盪，定存成避險首選。部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多資金，恒生上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.1厘，分別至2.5厘及2.4厘，起存額為1萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App以新資金辦理。

 

定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘

（資料圖片）

 

華僑推新優惠3個月定存高達3.2厘

 

　　華僑銀行推出港元定存優惠，「全新宏富理財定期推廣」，適用於全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享2.8厘，另外再存入新資金100萬元至500萬元3個月可得全新資金獎賞高達2466元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3厘；如再存入500萬元以上3個月可得全新資金獎賞高達4932元（相等額外0.4厘年利率）即總年利率高達3.2厘。

 

　　富融銀行推「金秋開戶定期優惠」，新客戶開戶以新資金5萬元至100萬元做3個月定期額外加息0.2厘年利率，另開立20萬元至50萬元3個月有現金回贈300元或開立50萬元或以上3個月有現金回贈800元。

 

創興推銀債退款定期優惠

 

　　創興推出「銀債退款定期優惠」，特選客戶（經銀行短訊發出邀請）認購銀債後之退款透過分行以5萬元至50萬元以下做定期可享雲利率3個月額外+0.1厘特優年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

Tags:#理財智慧#定存#恒生銀行#生財有道#收息#富融銀行#創興銀行#華僑銀行#理財
Add a comment ...Add a comment ...
【高息定存】虛銀推20厘一個月定存搶資金，三銀行逆市加存息
更多生財有道文章
【高息定存】虛銀推20厘一個月定存搶資金，三銀行逆市加存息
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處