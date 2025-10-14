歡迎回來

梁芷珮收假陳奕迅電郵：誘騙個性化交流，緬甸詐騙園區曾扮歌迷拐走粉絲
娛樂新聞

梁芷珮收假陳奕迅電郵：誘騙個性化交流，緬甸詐騙園區曾扮歌迷拐走粉絲

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　最新「遊旅達人」梁芷珮（Christy）以主持《潮什麼》系列旅遊節目而大受歡迎，近日她也成為詐騙集團的目標。她在社交平台分享收到署名來自歌手陳奕迅（Eason）的電子郵件，電郵中對方感激梁芷珮多年來支持，邀請她以電郵互相多交流。

 

Read more：文華東方酒店$8萬晚餐騙案｜一早預訂7萬蚊頂級香檳！23歲男涉詐騙被捕

 

　　梁芷珮（Christy）近日與丈夫到塔斯曼尼亞拍攝全新旅遊節目，連日來去過多個景點，根據她的最新行程是去到澳洲當地的松露園體驗。身在外地的她照樣收到詐騙電子郵件，而且更是來自她喜歡的歌手陳奕迅。

 

 

　　騙徒手法層出不窮！梁芷珮分享一張圖片，是來自陳奕迅傳送給她的電郵，標題為「Fan invitation」，內容大概提到真誠地感謝歌迷多年來的支持，歌迷給他動力和創作靈感。之後還主動邀請多交流，「我渴望有機會在舞台和歌曲之外更深入地了解你們。為了實現這一目標，我邀請你們透過電子郵件直接與我聯繫。這將使我們能夠以更個性化的方式分享彼此的故事、想法和經驗。你們的聲音對我來說意義非凡，我期待著收到你們的來信。」

 

　　收到信訊的梁芷珮，沒有這麼容易受騙，還笑指：「呢排勁聽Eason，又諗住去埋Eason喺Tasmania 畫嗰個mural打卡，跟住「陳奕迅」仲email埋我，如果真的是Eason message我，就太吸引了。」

 

 

　　以往不少藝人被假冒開設虛假社交帳號，同時不時都有藝人公開踢爆這些假帳戶，而陳奕迅名氣甚大，多次成為騙徒目標，曾經有騙徒集團企圖借著陳奕迅在泰國舉行演唱會，誘騙粉絲到緬甸詐騙園區。本年初，陳奕迅打算在曼谷舉行演唱會，及後顧慮歌迷安全而取消。

 

 

　　當時內地網絡流傳截圖，疑似詐騙集團「經理」計劃在陳奕迅於泰國開演唱會期間，派人滲透在粉絲群中找目標，截圖內容為：「來泰國看演唱會的傻白甜很多，既有年輕漂亮的女孩兒，也有富貴多金的男人，咱們一定要把握住這個機會，多進貨，大家都過個好年」。

 

　　有網民聲稱自己在詐騙園區，園區「經理」曾提到陳奕迅在泰國開演唱會，趁著很多人觀看大家在當中找目標，還強調3個重點，首先來看演唱會較多年輕漂亮女子，又命令「員工」扮成陳奕迅的粉絲可以充當導遊，有利拐走歌迷，另外，還找園區內的男員工扮成的士司機帶走剛落機的粉絲，幸好演唱會及時取消，總算化解不少危機。

 

Tags:#澳洲#陳奕迅#梁芷珮#網絡熱話#影視娛樂#潮甚麼#詐騙訊息
