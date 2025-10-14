歡迎回來

中美博弈升級，談判鬥而不破
國際評論
股市動向

中美博弈升級，談判鬥而不破

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　中國政府宣布對稀土製品及相關技術實施出口管制，此舉引起了美國總統特朗普的強烈反應，並威脅對華產品進一步徵收100%的關稅。本月以來，中美兩國還先後對對方擁有、運營或建造的船舶徵收高額港務費。預定在韓國APEC會議上的兩國首腦會談，因此出現了不確定性，地緣政治風險陡升。在一輪社交媒體狂噴之後，特朗普似乎情緒平復了一些，表明會談可以進行。

 

　　中美貿易談判破局的風險上升了，但是筆者認為目前雙方都在為APEC會面堆積籌碼，只是動作幅度大過之前。中美貿易代表先後進行了四輪談判，會談氣氛具有建設性，但是除了TikTok美國的所有權問題之外，多數議題無法最終落地。雙方代表為了維持融洽的氛圍，在細節處理上反而綁手綁腳。中美之爭是跨領域多維度的複雜體系，過去談判的策略是將議題拆細，試圖逐個解決，但是由於缺少整體上的定價，個別議題的定價和交易十分困難。

 

　　這次中方將稀土籌碼一次性推出，不排除是為了試圖尋求首腦間在更高層面上取得更大範圍的共識，為未來的談判打開空間和彈性。在未來兩個星期，中美貿易代表將舉行新的一輪工作級別的談判，他們能不能為緊張的氣氛降溫、勾畫出幾個核心議題供首腦會談時拍板，將決定首腦會談是否成功，甚至首腦會談是否舉行。兩國之間必須面對的議題甚多，而且錯綜複雜，並涉及各自的國家戰略。首腦會談不可能一次過解決所有問題，但在個別問題上各自作出一些讓步和交易，是有可能的。

 

　　中美之間存在著戰略競爭關係，而在經濟貿易領域卻又無法徹底切割。無論是美方新提出的100%關稅，還是中方推出的對所有稀土製品全面實施出口管制，對雙方乃至世界的衝擊都是巨大的，未必可以長期維持。目前兩國之間的緊張局勢在升級，但是從可見到的表態看，中美雙方都願意坐下來談。特朗普本人對中方的反制措施感到十分意外和惱怒，其第一反應也很狂暴。

 

中美之間存在著戰略競爭關係，而在經濟貿易領域卻又無法徹底切割（Shutterstock）

 

　　不過筆者認為他是高度情緒化的現實主義者，情緒化發作之後還是願意回到現實中來作交易的。為使交易得以繼續，特朗普往往願意作出有限度的戰術性退讓。市場將他的行為模式總結為TACO（Trump Always Chicken Out，特朗普永遠最先眨眼），最近的資產價格大起大落，也是這種市場認知的折射。

 

　　接下來的何立峰-貝森特的貿易談判至關重要，在對抗升級、氣氛轉差的環境下如何找到降溫、滅火的抓手，就考驗談判代表的智慧了。如果APEC首腦會談可以如期舉行，不排除達成有限度的、象徵性的成果。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#中美關係#股市#中美貿易戰#關稅戰#大國博弈#股市動向#陶冬天下
