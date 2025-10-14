歡迎回來

10
十二月
跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
大型盛事 節慶活動
跑馬地馬場及沙田馬場｜12月香港國際賽事週全攻略「浪琴香港國際賽事」及「浪琴香港國際賽事」壓軸亮相
推介度：
10/12/2025 - 14/12/2025
29
十一月
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼...
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
KK星期二｜內地乘聯分會料上調車銷增長預測｜晶片股回吐 升勢已到尾？｜泡泡瑪特可候機吸納？
股市動向

KK星期二｜內地乘聯分會料上調車銷增長預測｜晶片股回吐 升勢已到尾？｜泡泡瑪特可候機吸納？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地乘聯分會預計將向上修正2025年車市增長預測。今年政策『組合拳』發力，疊加出口的高增速，預料車企第四季銷量可看好？另外，市場憧憬中美貿易戰或有轉機，中美股市回穩，晶片股今日普遍回吐，今輪升勢是否已到尾聲？據內媒報道，蘋果CEO庫克現身泡泡瑪特(09992)上海THE MONSTERS十周年巡展，作為此次到訪中國參觀的第一站。泡泡瑪特逆市造好，基本面仍強？可候機吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/ICBs16MfjuU?si=qMbfppmAN4mQ-JDo

 

►把時間軸拉到01:10開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#蘋果#港股#Apple#吉利#中電信#中美貿易戰#晶片股#恒指#林嘉麒#恒生指數#00981#分析#華虹半導體#hot talk 1點鐘#泡泡瑪特#嗶哩嗶哩#新能源車股#小鵬#蘋概股#曹操出行#AAPL#00728#元宇證券#09868#09626#01347#00175#09992#香港股票#股市動向#02643#06613#藍思科技#中芯或際
GLOBAL Wednesday｜META第三季業績會否有驚喜？｜超級數據周點左右美股後市？
GLOBAL Wednesday｜META第三季業績會否有驚喜？｜超級數據周點左右美股後市？
