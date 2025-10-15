歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

🇺🇸美國政府停擺 影響有幾大？🚗拆解9月內地車銷數據💡中芯國產化替代憧憬再升溫？
仍然是那個女孩
Art & Living ChatENT

仍然是那個女孩
改善骨盤前傾問題:5個簡易方法減少腰椎彎曲
痛症解碼 得閒拉筋 得閒Build肌

改善骨盤前傾問題:5個簡易方法減少腰椎彎曲
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
GLOBAL Wednesday｜美國CPI數據會如何左右議息會議決策？美股已消化中美貿易戰消息影響？拆解內地CPI數據
股市動向

GLOBAL Wednesday｜美國CPI數據會如何左右議息會議決策？美股已消化中美貿易戰消息影響？拆解內地CPI數據

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　聯儲局主席鮑威爾指當局可能在未來數個月停止縮表，消息帶動道指先跌後回升，惟特朗普威脅對中國的食用油實施禁運，令道指收市升幅收窄，標指及納指偏軟。美股是否已初步消化中美貿易戰負面消息影響？港股連跌七日後反彈，初步反彈目標看多少？數據方面，美國9月CPI數據將延至本月24日公布，會如何左右月底議息會議決策？內地9月CPI按年跌0.3%大於預期，PPI跌幅則收窄至2.3%，料通縮短期持續？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/MxO2yDrc2AA?si=6YUh0QCeoroT-8EO

 

►把時間軸拉到01:00開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#港股#渣打#美股#港交所#減息#小米#Tesla#阿里巴巴#建行#百度#CPI#中美貿易戰#寧德時代#PPI#中生製藥#恒指#特斯拉#停止縮表#恒生指數#分析#甲骨文#山東黃金#建設銀行#hot talk 1點鐘#Mu#光大證券#01787#09988#09888#02888#00939#01810#00388#美光科技#01177#TSLA#香港股票#股市動向#湯麗鴻#SoFi#通脹數據#02097#內地通縮#03750#索菲#OCRL#PPL#賓州電力#BHE#Benchmark#蜜雪集團
Add a comment ...Add a comment ...
比比星期四｜美國下修實際GDP有咩啟示？｜百度上季純利近乎減半、百威純損擴大
更多市場最熱點文章
比比星期四｜美國下修實際GDP有咩啟示？｜百度上季純利近乎減半、百威純損擴大
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處