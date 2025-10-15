歡迎回來

《金田一》友坂理惠來港慶祝46歲生日，蓮香樓歎茶搭枱，以茶洗筷子體驗港式文化
娛樂新聞
香港周圍遊

《金田一》友坂理惠來港慶祝46歲生日，蓮香樓歎茶搭枱，以茶洗筷子體驗港式文化

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　日本女藝人友坂理惠曾經主演日本劇集《金田一少年事件簿》廣為香港人認識，日前與第3任老公低調來港慶祝46歲生日。事後她在社交平台開心分享此行所見所聞，透露最喜愛的香港美食。大明星還入鄉隨俗嘗試港式飲茶文化，感覺新奇。

 

Read more：東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》

 

　　由日本藝人堂本剛、友坂理惠主演的日本劇集《金田一少年事件簿》，曾於香港掀起熱潮。女主角友坂理惠當年曾來港宣傳劇集，近日再度訪港低調慶祝46歲生日，事後她在社交平台分享今次來港旅遊的靚相。

 

 

　　不少外國藝人來港，接受訪問時被問到在香港想做甚麼，答案通常都是吃點心、去山頂睇夜景等，他們都迷上了香港的地道美食如蝦餃、燒賣、菠蘿包和奶茶。

 

 

　　友坂理惠今次來港與一般遊客一樣，曾乘搭天星小輪欣賞維港日與夜的景色，特別是夜景，她還把頭靠向窗邊吹海風，狀甚陶醉。另外亦品嚐了香港地道美食，當中最愛葡撻並讚不絕口：「它太好吃了，我每天也有吃。」

 

 

　　另還在中環吃泰國菜和去蓮香樓飲茶，她更初嘗搭枱的飲茶文化，見到同枱人用茶洗筷子，也感到新鮮好奇。今次友坂理惠遊香港期間，曾被粉絲認出並且上前索取簽名，她表示：「竟然有人跟我聊天，真是太驚喜了。」  闊別香港30年，今次來港充滿驚喜，她表示會好好記著這次旅程。

 

Tags:#日本藝人#影視娛樂#友坂理惠#金田一少年事件簿
