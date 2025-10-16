大灣區航空日本航線優惠：75折買東京、大阪、札幌、仙台機票！冬季直航札幌最平$2,876

大灣區航空最近推出限時優惠，用Citi卡買東京、大阪、札幌、仙台的機票，可享75折優惠。最抵買是於12月17日首航的新航線──札幌，1月份來回包20公斤寄艙行李，最平只是$2,876，準備去北海道滑雪、玩雪或睇雪的朋友，是時候訂機票了！

75折後，東京機票約$1,613起，大阪及仙台機票約$1,810起，價錢已包括20公斤寄艙行李，雖然未算超值，但都算抵玩，不過只得少數日子會有這個最低價。記者覺得必入手是札幌的機票，1月份只是$2,876起，絕對是直航北海道的新低價！

這個優惠適用於所有Citi信用卡、扣賬卡及商務卡，必須10月19日前於大灣區航空官方網站或手機應用程式預訂，在填妥個人資料後（結賬時）輸入指定優惠券碼「CITI25D10JP」，即享75折優惠。

指定預訂日期：2025年10月10日至2025年10月19日

優惠航點（從香港出發）：東京、大阪、仙台、札幌

適用旅遊日期：2025年10月11日至2026年3月28日

不適用旅遊日期：2025年12月19日至2025年12月27日、2026年2月13日至2026年2月19日

優惠券碼：CITI25D10JP

順帶一提，大灣區航空將於新一代波音737-9客機首次推出「超經艙」（Premium Class）客位，乘客可享多項尊享服務及禮遇，包括寬敞搖籃式座椅、免費美饌佳釀、優先行李處理、優先值機及登機等。而於12月17日首航的札幌新航線，就會率先引入全新的「超經艙」，大家於官網訂票時可以揀選「超經艙」客位，來回$12,546起，但Citi卡優惠券碼並不適用。

「超經艙」服務及禮遇

寬敞搖籃式座椅：座椅闊度超過20吋，椅距達40吋，傾斜角度寛裕，提供更舒適寬敞的空間

● 免費美饌佳釀：乘客可享用豐盛饗宴，其中包括精心烹調的主餐（可於訂票時自選）、無限暢飲紅白餐酒及無酒精飲品、精選雪糕

● 獨立電源及USB插口：每個座位均配備獨立電源及USB接口，讓乘客的個人電子設備全程保持充足電力

● 優先行李處理、值機及登機禮遇：乘客可享優先行李處理、值機及登機禮遇，令旅程更加便捷暢快

● 更充裕託運行李額：除了7公斤手提行李額之外，每位乘客可享兩件合共40公斤託運行李額（每件20公斤），出行購物更具靈活性

大灣區航空

網址：www.greaterbay-airlines.com