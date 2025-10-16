歡迎回來

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打
國際評論

從阿根廷、荷蘭到韓國——中美貿戰全球開打

政經范局
范強
政經范局

　　北京在上周祭出空前嚴厲的稀土管制措施，引發特朗普總統強烈反彈，不僅一口氣加徵百分之百對華關稅，還一度宣稱取消月底韓國APEC峰會期間的「習特會」云云。

 

　　乍看起來，中方此次行動之凌厲確有不尋常之處，因此被輿論普遍推斷為北京改守為攻，在「習特會」之前主動打出稀土牌，大幅提高自身的談判籌碼。這一推斷是否屬實，尚要看特朗普政府這段時間又做了甚麼。

 

美國收緊第三國晶片管制

 

　　其一，據《紐約時報》本月9日報道，美國商務部與新加坡當局正調查一間名為Megaspeed的新加坡數據雲端公司，是否協助中國企業規避美國對英偉達晶片的出口限制。

 

　　報道引述多名匿名美國官員與知情人士指，Megaspeed過去花費約20億美元向英偉達購買AI處理器，再轉頭提供給中國科技公司或再出口至中國，不過消息人士並未公開確鑿證據。

 

　　無獨有偶，荷蘭政府周日（12日）極為罕有地宣布，以「經濟安全風險」為由，強制接管了當地中資晶片製造商安世半導體(Nexperia)，該公司生產用於汽車、電子產品和數據中心的晶片。消息指，荷蘭早在6月起就受到了美方的強硬施壓。

 

「把中國趕出阿根廷」

 

　　其二，美國財長貝森特月初出手穩定阿根廷幣值，以協助陷入金融危機的極右翼總統米萊，贏取本月26日的中期選舉。貝森特在宣布援助米萊時，還做了一件出格的事，公然宣稱「要把中國趕出阿根廷」。

 

貝森特宣稱「要把中國趕出阿根廷」（美聯社）

 

　　其實貝森特這番話是來自米萊2023年競選總統的「戰書」，他當時宣稱將拒絕和中國做生意。不過米萊執政後發現「形勢比人強」，不僅乖乖維持了與中國的貨幣互換協議，最近還取消了農產品出口稅，提升該國大豆等農作物出口中國的市場競爭力。

 

　　貝森特的言論無疑是擺明車馬，要米萊回到「激進抗中」的道路上，以換取其政治生命的存活。就在周二（14日），特朗普在白宮接見到訪的米萊時就更加露骨了，直接警告米萊不得和中國有任何軍事合作。

 

　　只聽他告知米萊：「你可以做一些貿易，但絕對不應該做超出這個範圍的事情。」他續強調：「絕對不應該和中國做任何與軍事有關的事情，如果真有此事，我會非常不高興。」

 

　　綜合特朗普與貝森特的話，顯示華盛頓很可能在下階段再次打出「國安」旗號，迫使米萊政府趕絕與中國在阿根廷的基礎及科技設施，例如港口項目，和巴塔哥尼亞地區的太空觀測中心。美國財政部的美元，和米萊的極右翼政府之間，因此出現「水可載舟，亦可覆舟」的關係。

 

美國總統特朗普在白宮迎接阿根廷總統米萊（美聯社）

 

北京制裁韓造船巨頭

 

　　事實上，兩個大國在各個領域競爭趨於白熱化，已經在全球每一個角落產生影響。例如墨西哥政府不久前也屈服於美方壓力，對中國發出反傾銷調查，而北京則警告會發起反制。與此同時，北京最近還罕有地向韓國造船企業「韓華海洋」開刀，將該公司旗下五家美國子公司列入中方反制清單。

 

　　中國商務部指出，上述公司不僅積極投資美國的「MASGA（讓美國造船業再次偉大）」計劃，更為制裁中國造船業出謀劃策，協助美方對華發動海事、物流和造船業301調查，因此禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

 

　　上述事件說明，由於特朗普政府開始干預中國和第三方國家的經貿，甚至政治關係，北京於是也反過來，擴大了其「對等反制」措施的範圍和力度。例如美方以晶片問題為藉口，收緊第三方國家對華貿易渠道，中方則反過來在全球範圍內嚴控其稀土出口流向。

 

　　再如美方催促米萊政府「把中國趕出阿根廷」，中方則反過來重擊協助美國復興造船業的韓企。就此而言，一方面，北京近期出台的連串新反制措施，並非特朗普及其官員所形容的反應「過敏」或「過度」，而是基於美方近期動向，而作出的「對等反制」和「精確打擊」；另一方面，單從中方當前的動作來看，也還不能論證北京在中美博弈的戰略戰術問題上，已經發生了根本變化。

 

　　儘管如此，中美此輪經貿戰過招仍是具有重要啟示的。就美方而言，正凸顯了特朗普政府對華發動貿戰攻勢的底氣已明顯不足。就在特朗普對華發出關稅戰升級警告當天，美股和加密幣市場暴跌，坊間因此挪揄特朗普，他的500字帖文累美股蒸發了兩萬億美元。

 

　　特朗普上台後積極推動加密幣市場「做大蛋糕」，試圖透過這種高風險手段增加現金流，為美國聯邦債務解套，結果他的一時口舌之快，卻真的猶如搬起石頭砸了自己的腳。在他發帖的24小時，全球加密貨幣衍生品市場遭受高達190億美元的強制平倉，涉及超過160萬名交易者，被業界形容為史上最大規模的清算潮。

 

中美關係處於無定向風狀態

 

　　可見，特朗普的任性導致美國金融市場的信譽受損，反過來危及美元霸權地位。另一方面，對於北京來說，無論是民主黨拜登執政，還是現在的特朗普二進宮，要麼說一套做一套，要麼五時花六時變，令中美間的交往長期處於無定向風狀態，無從建立雙方可遵循的競賽規則。

 

中國加緊管控稀土出口，引發特朗普政府反彈。（美聯社）

 

　　這種多變性既增加了北京維持「對等反制」的難度，又給兩國關係的理性控管帶來了不可低估的風險。此次北京加緊管束稀土出口，隨即引發輿論猜測中美即將進入決戰階段，在一定程度上反映了民間對中美博弈遲疑未決的不耐煩情緒。

 

　　然而，中美兩個大國間展開的終歸是一場馬拉松長跑競賽，最後衝刺的時刻恐怕還沒有到來。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=8Hb6Mpg4W60

Tags:#韓國#特朗普#中美關係#荷蘭#美元#貿易戰#金融#加密貨幣#阿根廷#大國博弈#造船業#米萊#政經范局#貝森特#國際評論#晶片管制#稀土管制#韓華海洋
