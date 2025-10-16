歡迎回來

十月煲劇清單！四個女人兩台戲：《回魂計》三大金馬影后聯手復仇、《Victoria Beckham女強人本色》碧咸嫂自爆隆胸黑歷史
劇集精選

十月煲劇清單！四個女人兩台戲：《回魂計》三大金馬影后聯手復仇、《Victoria Beckham女強人本色》碧咸嫂自爆隆胸黑歷史

娛樂
娛樂

　　Netflix十月份帶來兩部話題作品：集結舒淇、李心潔、賈靜雯三大金馬影后的劇集《回魂計》（The Resurrected ），講述兩位母親為女兒報仇，不惜將兇手「復活」再施虐的瘋狂故事，劇情黑暗扭曲令人不寒而慄，另一部則是將鏡頭對準碧咸嫂Victoria Beckham的紀錄片《Victoria Beckham：女強人本色》（VICTORIA BECKHAM），作為前Spice Girls成員的她，首度剖白當年為迎合「球星太太團」形象而隆胸，更揭露與厭食症搏鬥多年的辛酸，以及時裝品牌負債數千萬英鎊險些倒閉的低潮。兩部作品風格截然不同，卻同樣以女性的堅韌與抉擇為核心，一部展現母愛的極致瘋狂，一部揭露時尚女王的脆弱一面。

 

1. 《Victoria Beckham女強人本色》（VICTORIA BECKHAM） 揭開時尚女王血淚史

播放平台：Netflix  10月8日開播（共3集）

 

　　繼前年推出大受歡迎的《碧咸傳》（Beckham）後，今次再由同一製作團隊打造三集紀錄片《Victoria Beckham：女強人本色》，鏡頭對準這位從Spice Girls成員蛻變成時裝設計師的傳奇女性。影片跟隨Victoria在倫敦工作室籌備巴黎時裝周的過程，同時深入探討她如何從「碧咸嫂」的標籤走向時尚品牌創辦人的心路歷程。

 

 

　　最令人意外的是Victoria首度承認曾兩度隆胸，分別在1999年和2006年，當時為了融入「英格蘭球星太太團」（WAG）的形象而決定「加碼」，但手術後不久便後悔。直到2009年，她為了讓時裝界認真看待自己，在好友設計師Roland Mouret建議下接受縮胸手術。Victoria坦言：「我當時不知道自己是誰，Roland鼓勵我做回自己，透過時裝系列展現真實的我。」

 

 

　　更令人心酸的是Victoria透露與厭食症搏鬥多年的經歷，她回憶1999年誕下長子Brooklyn後，曾在BBC節目被要求現場量度體重，主持人更取笑她是否成功瘦身。Victoria說：「我當時很年輕，這讓我非常受傷，開始討厭自己的樣子。」碧咸在片中也為太太抱不平，指2000年代初期媒體對女性的批評極不公平。

 

 

　　至於時裝生意方面，Victoria坦承品牌曾負債數千萬英鎊並瀕臨倒閉，當時碧咸已表明無法繼續注資。Victoria形容那是人生最黑暗時期，每天上班前都以淚洗臉。最終她找到投資者David Belhassen才度過難關，但過程中需要徹底重組業務。

 

 

　　在紀錄片發佈會當日，碧咸全家包括二仔Romeo、三仔Cruz及其女友Jackie Apostel、細女Harper均有出席，唯獨大仔Brooklyn及其妻子Nicola繼續缺席。假若再拍紀錄片的話，題材對準她們一家的婆媳糾紛，來一套《碧咸：家好月圓》可能更加吸引。

 

2. 《回魂計》（The Resurrected ）  金馬影后天團復仇，一場衝破道德底線的「活人」算計

播放平台：Netflix  10月9日開播（共9集）

 

　　Netflix原創劇集《回魂計》（The Resurrected ）以虛構城市「班佧」的詐騙綁架案為背景，找來久未拍劇的舒淇及李心潔，再加上賈靜雯三位金馬影后同台鬥戲。

 

 

　　故事講述舒淇飾演的汪慧君和李心潔飾演的趙靜，原本只是普通的「媽媽之友」，卻因為女兒遭遇不幸而結盟展開復仇計劃。劇情最驚悚之處在於兩位母親的復仇手段——她們透過神秘的「回魂儀式」讓死刑犯張士凱（傅孟柏飾）重生七天，不斷施以酷刑折磨，更向張士凱的養母兼宗教組織領袖張悅心（鍾欣凌飾）勒索贖金。而賈靜雯飾演的律師黃宜臻是唯一倖存女孩的母親，她選擇用法律為受害者發聲，但為了保護女兒不惜說謊，甚至一度想息事寧人。

 

 

　　舒淇將角色的壓抑、焦慮與暴烈演得層次分明，從一開始的軟弱到後來為女兒展現強硬一面，她形容這是自己少數演到發抖的角色。李心潔的趙靜外表鎮定冷酷，前幾集甚至一滴眼淚都沒有落下，內心卻無比痛苦，從冷靜到失控的轉折令人心悸。鍾欣凌以極冷的笑容演出令人不寒而慄的反派，外表慈悲、內心腐敗，以信仰之名操控人心。

 

 

　　劇集不只探討復仇，更深入挖掘母愛的極限——當孩子受害，母親可以瘋狂到甚麼程度？導演透過陰暗壓抑的鏡頭語言，配合演員收放自如的演技，將這個關於憤怒、痛苦與救贖的故事推向極致。結局更有多重反轉和意想不到的情節，為第二季留下伏筆。

 

 

Tags:#Netflix#Victoria Beckham#影視娛樂#回魂計
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
