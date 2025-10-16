WhatsApp帳戶騎劫騙案｜假冒業主要求租客預繳租金 30歲男租客損失逾4萬元

WhatsApp帳戶騎劫騙案數字有上升的趨勢，警方上星期共接獲28宗相關騙案，總損失金額超過65萬港元！警方指騙徒騎劫WhatsApp帳戶後，就會假冒不同的人物，度身訂造藉口去誘騙受害人，一不小心，就很客易跌入圈套。

以下3樣是騙徒常用手法

1. 假冒子女通知父母繳交學校費用

案例：一名48歲女士收到假冒女兒的WhatsApp訊息，表示需要繳交補習費，於是便轉賬至對方指定的戶口。最後她向女兒核實，才知女兒的WhatsApp帳戶被騎劫，損失超過1萬元。

2. 冒業主要求租客預繳租金

案例：一名30歲男租客收到假冒業主的WhatsApp訊息，要求他預繳3個月租金，並給他$3,000優惠，租客便轉賬給對方。最後他向業主核實，才知業主的WhatsApp帳戶被騎劫，損失超過4萬元。

3. 假冒親友借錢

案例：一名53歲女士收到假冒丈夫的WhatsApp訊息，急需借錢週轉。轉賬後收到丈夫通知WhatsApp帳戶被騎劫，才得悉被騙，損失超過13萬元。

警方再三提醒大家，千萬不要過數後才去核實！收到任何人透過WhatsApp提出轉賬過數要求，應先致電對方核實。財到光棍手，一去無回頭！

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）