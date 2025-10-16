歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
文化藝術 劇場
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度：
23/01/2026 - 25/01/2026
22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
港人旅遊「出行」問卷調查：9成半人去年曾外遊，近6成外遊次數達3次或以上！6成半去年曾到訪日本
玩樂旅遊熱話
旅遊世界

港人旅遊「出行」問卷調查：9成半人去年曾外遊，近6成外遊次數達3次或以上！6成半去年曾到訪日本

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　香港人應該是全宇宙最喜歡去旅行的人，旅遊及體驗平台Klook於9月進行了「港人旅遊『出行』問卷調查」，結果發現95%香港受訪者在過去一年曾經外遊，近6成人（57%）外遊次數達3次或以上，比2023年不足半數（49%）的數據有明顯增長，更有2成以上外遊次數達5次或以上，非常厲害！

 

　　在外遊目的地當中，日本仍然是港人首選，6成半港人表示去年曾到訪日本。整體而言，雖然絕大部分旅客仍然集中前往東京、大阪及京都等主要城市，但事實上，根據最新調查數據顯示，港人正逐步從傳統熱門旅遊模式轉向「分散式探索」，過去一年，3成受訪者開始造訪亞洲新興城市，名古屋（23%）、札幌（18%）、那霸（15%）為三甲，其他城市如静岡、台中、廣島、峴港、仙台、釜山等均有超過一成港人到訪。這些地點雖不屬於主流旅遊路線，卻因其獨特文化與自然景觀，逐漸成為港人心目中的寶藏城市。這熱潮更是由年輕一代帶領，近4成Z世代（18至27歲）受訪者已踏足這類型城市。他們傾向跳出既定旅遊框架，尋求個人化、深度化的旅遊體驗。

 

3成受訪者開始造訪亞洲新興城市，當中名古屋榜首。（圖片來源：Unsplash）

 

　　亞洲以外，中長線亦備受追捧，65%受訪者計劃於未來一年進行長途旅行，近一半受訪者去年已衝出亞洲，目的地除了澳洲、英國、法國等傳統熱門國家，還包括土耳其、沙特阿拉伯、南美及北非等小眾探索熱點。這些地點擁有豐富的文化底蘊及自然景觀，提供截然不同的旅遊體驗，例如受4成客歡迎的北歐極光之旅等，滿足對「非一般」行程的渴望更能實現人生清單。旅遊對港人而言已不再只為放鬆或消費，更是一種自我實現與價值追求。

 

65%受訪者計劃於未來一年進行長途旅行，土耳其是當中一個人氣目的地。（圖片來源：Unsplash）

 

　　然而，交通問題正是旅客到訪新興城市時面臨的首要挑戰，交通不便、班次少或路線複雜，資訊不足、難以規劃行程等，令超過3成受訪者卻步，可見交通出行是港人啟程的重要考量。而比起價錢，他們對安全與可靠性以及所需時間與順暢度的重視程度更高，意味著旅客尋求的是一段安心及流暢的旅程。

 

　　為鼓勵更多旅客輕鬆跨越城市界限，火車服務無疑是絕佳工具，更是8成半所有年齡層旅客進行跨城市旅行的最佳選擇 ，而Klook就正正擁有包括日本新幹線在內亞太區最廣泛的鐵路產品。以新幹線為例，只要在Klook輸入出發地、目的地並選擇出發日期，就能一覽所有班次，包括出發和到站時間、車票價格，也可依據個人喜好選擇自由座席、指定座席或綠色車廂。

 

　　到訪日本城市時追求的不只是速度，而是「移動中的風景」，超過7成港人對乘坐日本觀光列車有濃厚興趣，如富士回遊觀光列車、由布院之森觀光列車及小田急浪漫特快觀光列車等，希望讓旅途本身成為體驗。

 

　　Klook搜羅超過20條日本觀光列車路線，大部分更為Klook獨家，提供最長90天提前預訂及即時確認，讓旅客輕鬆預先鎖定熱門班次，毋懼售罄。更可免費指定座位，如窗邊座位可欣賞美景，或及早付費預約「特大行李放置區座位」 ，帶著大行李亦能安心乘搭，讓旅程兼具舒適與觀賞價值。

 

　　以往乘搭新幹線多使用實體車票，現場排長龍、在複雜的售票機前受阻等，是不少旅客的困擾，而且行程一旦定下來，想改時間就很不方便，缺乏彈性。Klook 與新幹線官方合作，新增火車彈性改期功能，旅客可在列車出發時間30分鐘到30天內修改日期、時間或座位選擇。這大大增加旅程靈活性，可以根據即時情況隨時調整班次，例如臨時起意在郊區多玩一會兒，也能輕鬆用手機修改回程時間。

 

　　除此之外，乘車時，旅客還能利用QR code輕鬆掃描進站，告別傳統的紙本車票，省去現場排隊的麻煩。Klook的系統還支援多語言，就算第一次去日本或者不擅長日文，都能順利完成訂票，讓日本之旅順暢無阻。

 

Klook香港、澳門及泰國總經理岑皓祺先生，以及Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢女士，早前於Klook「陪你放飛11年」傳媒招待會上，跟大家分享問卷調查的結果。（攝影：Katty）

 

Klook

網址：www.klook.com/zh-HK

 

Tags:#日本#名古屋#札幌#那霸#調查#Klook#問卷調查#港人外遊
Add a comment ...Add a comment ...
Skytrax「2025全球百大最佳航空」：國泰重返三甲 經濟客艙全球No.1！香港航空、HK Express 排名大躍進！
更多玩樂假期文章
Skytrax「2025全球百大最佳航空」：國泰重返三甲 經濟客艙全球No.1！香港航空、HK Express 排名大躍進！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處