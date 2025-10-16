歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
《刺殺小說家2》:奇幻敘事挑戰娛樂片邊界
Art & Living 電影寓言

《刺殺小說家2》:奇幻敘事挑戰娛樂片邊界
麥當勞全新KITKAT美祿恐龍芭菲+新地筒只售$8，教你朱古...
美食 搵食地圖

麥當勞全新KITKAT美祿恐龍芭菲+新地筒只售$8，教你朱古...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
米芝蓮推薦「暖心芝作」新店優惠︰$2換購芝麻雪糕＋送500個福袋＋憑學生證95折優惠
米芝蓮
美食情報
美食優惠

米芝蓮推薦「暖心芝作」新店優惠︰$2換購芝麻雪糕＋送500個福袋＋憑學生證95折優惠

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:暖心芝作fb

　　港島區的朋友有福了！米芝蓮必比登推介「暖心芝作」新分店進駐天后，店家以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。店舖於試業期間推$2換購芝麻雪糕優惠，開業首天送暖心福袋，學生更可憑學生證享95折優惠。

 

 

　　米芝蓮必比登推介「暖心芝作」黑芝麻雪糕入口即化，芝香爆發；黑芝麻菲林卷軟糯超彈，黑芝麻豆漿煲足2小時，完整植物蛋白質，營養豐富；而芝麻糊真正石磨，香濃滑溜入口絲滑，健康養生。

 

黑芝麻軟雪糕 $28

 

黑芝麻菲林卷

 

著數優惠一︰$2換購芝麻雪糕

 

　　10月17至19日試業首3天，凡搭叮叮車親臨天后分店買任何芝麻食品可獲享$2換購芝麻雪糕120ml（ 1杯 ），限量首100位顧客，換完即止。

 

 

著數優惠二︰$2換購芝麻雪糕

 

　　10月22開業首天凡親臨天后店買任何芝麻食品即送暖心福袋，福袋價值$60元包括細芝麻糕、芝麻丸、去濕茶包及$20現金券，限量500個於10月22日下午13:00剪彩後13:30開始派發，派完即止。

 

 

著數優惠三︰學生享95折優惠

 

　　開業期間學生可憑學生證享受專屬VIP折95折優惠（黑芝麻菲林卷除外）。

 

暖心芝作天后店

地址：天后電氣道15-17號地舖（天后站A2出口斜對面，華姐清湯腩隔離）

營業時間：10am-11pm

電話： 6503 1680

 

Tags:#甜品#芝麻#美食#天后#暖心芝作
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
日本過江龍｜超人氣燒鳥居酒屋「鳥貴族」12月正式登陸香港！親民價食秘製醬汁燒雞肉串
更多搵食地圖文章
日本過江龍｜超人氣燒鳥居酒屋「鳥貴族」12月正式登陸香港！親民價食秘製醬汁燒雞肉串
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處