18
十二月
股市動向

QE了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美聯儲局鮑威爾前晚（14日）謂考慮不再QT，這個消息可能被早洩漏，前晚美股一跌便升。到前晚收市，特朗普又發狠話，使美股又回了下去。港股昨日（15日）未把特朗普狠話放在眼內，在今天（16日），市場又會否追落後？

 

　　先談昨天市。

 

　　《金融街》報道，港股三大指數集體上漲，香港恒生指數收漲1.8%，恒生科技指數漲2.6%。黃金板塊漲幅居前，珠峰黃金(01815)漲超24%，老鋪黃金(06181)漲超9%，萬國黃金集團(03939)漲超8%；芯片股多數走高，晶門半導體(02878)、華虹半導體(01347)漲超5%，中芯國際(00981)漲超3%；廣汽集團(02238)漲超9%，阿里巴巴(09988)漲近4%。

 

　　建材水泥股漲幅居前，中國建材(03323)漲超7%。中國建材預計前三季度淨利潤29.50億元，按年扭虧為盈。主要由於水泥和商品混凝土等產品銷售成本下降，應佔聯營公司利潤上升。申萬宏源發布研報稱，三季度是水泥行業傳統淡季，2025年水泥價格前高後低。水泥出海布局持續有進展，華新水泥(06655)、西部水泥(02233)產能投放持續，非洲水泥盈利有望在高位且持續改善。

 

　　航空股普漲，東方航空(00670)漲超9%。國信證券發布研報稱，四季度進入出行淡季，去年同期公商務出行需求相對較弱，今年按年或有一定修復。未來運力供給增速放緩確定性增強，若出行需求能保持穩增，帶動航司座收持續修復，有望帶來航司業績高彈性；疊加油價中樞下行、匯率穩定等，航司利潤向上空間可期。

 

港股核心資產逢低買入

 

　　浦銀國際指出，近期中美貿易摩擦再度升級將提升短期市場的不確定性，若貿易摩擦進一步升級，或將導致市場波動加大。該行認為，在當前市場對貿易談判預期更充分、資金面更寬裕、盈利開始成為市場驅動力的情況下，短期回調難以改變港股中期向好的態勢，建議關注港股核心資產逢低買入的機會。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

