黎明7歲女兒外貌曝光！高佻長髮，阿Wing不滿偷拍急帶離場

黎明8年前爆出與女助手阿Wing同居，並於2018年主動承認做父親。不過妻女二人十分低調，轉眼間女兒漸長已7歲，日前更神秘地與母親欣賞父親黎明於深圳舉行的巡迴演唱會。阿Wing發現粉絲偷影，立即面露不悅即拉著女兒離場。

90年代紅極一時的四大天王，現時各有生活，當中黎明曾與樂基兒結婚，可惜最終離婚收場。直至早年被爆出與女助手阿Wing同居，私生活一直保持低調並沒有多談新戀情，直至2018年突然公布阿Wing為他誕下女兒成為人父。

當時黎明罕有在社交平台貼出一家人照片，相中女嬰擁有一對單眼皮小眼睛，跟父親極為相似，還有一個櫻桃小嘴，黎明寫道，「我的女兒...好胖呵呵，平凡是她的運氣，分享！一直和我一起成長的家族朋友。」做了父親後似乎特別活潑，文字間加入很多心心眼表情符號。

黎明近日在深圳舉行《2025黎明巡迴演唱會》，有網民疑影到阿Wing和女兒一起到場睇騷。當時兩母女並沒有坐在VIP位，反而混入觀眾席中，阿Wing身旁坐著約7歲的小女孩，疑是黎明女兒，小女孩留有長髮、一直戴著口罩。演唱會期間，阿Wing發現有觀眾偷影，即面露不悅拉著女兒離場。其實兩母女並非第一次在黎明演唱會上出現，兩年前黎明紅館演出，當時阿Wing及女兒也在觀眾席上，被認出後二人也是立即離開。

多年來，黎明刻意保護妻女甚少曝光，他曾經被影到在學校舉行的運動會出現，疑似到場支持女兒。而在社交平台，間中也會分享父女間的生活樂趣，2020年他貼出被畫筆塗鴉的雙腳照片，還寫道，「今日的畫布和不被畫框束縛的自由創作，父親節快樂。」看似淡淡然，但完全感覺到他十分享受跟女兒的互動。



