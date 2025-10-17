歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

運動用品市場帶來千億商機！網店3大直播技巧助攻轉化流量紅利
辦公室日常 電商教室

運動用品市場帶來千億商機！網店3大直播技巧助攻轉化流量紅利
延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話:Apple...
Fashion

延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話:Apple...
益生菌補充劑怎麼吃最有效？膠囊與粉末比較，營養師7個實用建議
好營養 欣欣食乜嘢

益生菌補充劑怎麼吃最有效？膠囊與粉末比較，營養師7個實用建議
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
惠康雙十一優惠｜$11筍貨推介＋派$2,000優惠券＋買滿$360即減$50＋免運費
著數優惠
Jetso

惠康雙十一優惠｜$11筍貨推介＋派$2,000優惠券＋買滿$360即減$50＋免運費

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:惠康

　　雙十一提早開催！惠康/Market Place網店一連四周推出雙11優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭等超著數優惠。10月17日至11月13日，網店大派總值$1,000電子優惠券人人有份，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即減$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券，抵上加抵！

 

 

優惠1：人人激送$1,000優惠新客Double優惠

 

　　由10月17日至11月13日，惠康/Market Place網店大派總值$1,000電子優惠券*，新客double享總值$2,000優惠券。優惠券種類多羅羅，由美酒、飲品、零食、個人護理到家庭用品均一應俱全。

 

　　優惠以惠康/Market Place網店電子優惠券形式派發並由多張電子優惠券合計而成，須於活動頁面領取優惠券即享優惠！優惠券有效期為10月17日至11月13日，指定日子除外，詳情請參閱惠康/Market Place網店。消費滿指定金額方可使用。每次交易只限使用1張。受其他條款及細則約束。

 

 

優惠2：送貨上門買滿$600即減$35

 

　　10月17日至10月30日期間推出限時優惠，送貨上門買滿$600即減$35；網購店取買滿$111即減$10。

 

優惠3：$11、$111/3件、$111/4件筍貨推介

 

　　惠康/Market Place網店精選過百款人氣貨品推出雙11限定優惠，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89折(=慳11%)發售。2025年10月17日至10月23日11.11超筍限時優惠包括越南珍寶紅肉火龍果、維他冷泡無糖凍頂烏龍茶、金象牌即食茉莉香米飯劃一價$11！另有一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超筍價發售，可以自由配搭貨品，每星期更有不同優惠。

 

　　

越南珍寶紅肉火龍果$11、維他冷泡無糖凍頂烏龍茶 6 X 250ML $11、金象牌即食茉莉香米飯 170GM $11

 

灣仔碼頭青菜豬肉小雲吞$11、 Meadows Essentials抗菌極致滋潤潔手乳500ML $11

 

Aveeno燕麥高效沐浴露 1LT $111、美樂家特級藍山咖啡 500GM $111、原箱 薄荷糖強勁薄荷 8 X 34G $111

韓式卡邦尼辛辣炒麵(4包裝) 4x137GM $111/4件、維他港式奶茶 6 X 250ML (新舊包裝隨機發貨) $111/4件、得寶盒裝紙巾無味 4盒裝 (款式隨機發送) $111/4

鈣思寶高鈣燕麥豆奶 9 X 250ML  $111/3件

 

優惠4：新客首單買滿$360即減$50兼免運費

 

　　新客單張訂單滿$360即減$50兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50優惠券。50電子優惠券將以2張電子優惠券形式派發，包括1張滿$500減$40標準送貨服務電子優惠券及1張滿$100減$10網購店取電子優惠券。

 

優惠5：每日早上10時必搶$100電子優惠券

 

　　驚喜優惠豈止於此？由10月31號至11月12日（11月3日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券（包括$600減$50送貨上門優惠券1張及$160減$10網購店取優惠券2張），每日名額限50個，先到先得，搶完即止。$100電子優惠券。

 

Tags:#雙十一#Shopping#著數優惠#Jetso#惠康#hotDeals#MarketPlace
Add a comment ...Add a comment ...
消委會測試 ︳16款藍牙 / Wi-Fi揚聲器大檢閱！$3,499音箱拍得住過萬元英國音響！呢款充電3.9小時播足31.3小時！邊款音質滿分？最省電？即睇詳細評分
更多購物兵團文章
消委會測試 ︳16款藍牙 / Wi-Fi揚聲器大檢閱！$3,499音箱拍得住過萬元英國音響！呢款充電3.9小時播足31.3小時！邊款音質滿分？最省電？即睇詳細評分
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處