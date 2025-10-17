惠康雙十一優惠｜$11筍貨推介＋派$2,000優惠券＋買滿$360即減$50＋免運費

雙十一提早開催！惠康/Market Place網店一連四周推出雙11優惠，包括45款人氣貨品$11起、精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭等超著數優惠。10月17日至11月13日，網店大派總值$1,000電子優惠券人人有份，新客更Double送$2,000；首單買滿$360即減$50兼免運費，完成訂單再送多$50優惠券，抵上加抵！

優惠1：人人激送$1,000優惠新客Double優惠

由10月17日至11月13日，惠康/Market Place網店大派總值$1,000電子優惠券*，新客double享總值$2,000優惠券。優惠券種類多羅羅，由美酒、飲品、零食、個人護理到家庭用品均一應俱全。

優惠以惠康/Market Place網店電子優惠券形式派發並由多張電子優惠券合計而成，須於活動頁面領取優惠券即享優惠！優惠券有效期為10月17日至11月13日，指定日子除外，詳情請參閱惠康/Market Place網店。消費滿指定金額方可使用。每次交易只限使用1張。受其他條款及細則約束。

優惠2：送貨上門買滿$600即減$35

10月17日至10月30日期間推出限時優惠，送貨上門買滿$600即減$35；網購店取買滿$111即減$10。

優惠3：$11、$111/3件、$111/4件筍貨推介

惠康/Market Place網店精選過百款人氣貨品推出雙11限定優惠，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89折(=慳11%)發售。2025年10月17日至10月23日11.11超筍限時優惠包括越南珍寶紅肉火龍果、維他冷泡無糖凍頂烏龍茶、金象牌即食茉莉香米飯劃一價$11！另有一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超筍價發售，可以自由配搭貨品，每星期更有不同優惠。

越南珍寶紅肉火龍果$11、維他冷泡無糖凍頂烏龍茶 6 X 250ML $11、金象牌即食茉莉香米飯 170GM $11

灣仔碼頭青菜豬肉小雲吞$11、 Meadows Essentials抗菌極致滋潤潔手乳500ML $11

Aveeno燕麥高效沐浴露 1LT $111、美樂家特級藍山咖啡 500GM $111、原箱 薄荷糖強勁薄荷 8 X 34G $111

韓式卡邦尼辛辣炒麵(4包裝) 4x137GM $111/4件、維他港式奶茶 6 X 250ML (新舊包裝隨機發貨) $111/4件、得寶盒裝紙巾無味 4盒裝 (款式隨機發送) $111/4

鈣思寶高鈣燕麥豆奶 9 X 250ML $111/3件

優惠4：新客首單買滿$360即減$50兼免運費

新客單張訂單滿$360即減$50兼免運費，只需於活動推廣頁面領取電子優惠券即享優惠，完成訂單後再送$50優惠券。50電子優惠券將以2張電子優惠券形式派發，包括1張滿$500減$40標準送貨服務電子優惠券及1張滿$100減$10網購店取電子優惠券。

優惠5：每日早上10時必搶$100電子優惠券

驚喜優惠豈止於此？由10月31號至11月12日（11月3日除外），每日早上10時登入惠康/Market Place網店即有機會搶到$100電子優惠券（包括$600減$50送貨上門優惠券1張及$160減$10網購店取優惠券2張），每日名額限50個，先到先得，搶完即止。$100電子優惠券。