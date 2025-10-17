京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品

即將踏入秋天，又是去京都睇紅葉的季節。在京都，日間的時候有數之不盡的景點可以去參觀，但入黑後，除了食飯，就想不到有甚麼活動了！京都teamLab Biovortex剛剛開業，營業時間至晚上9時。如果住京都，夜晚沒有地方去，可以考慮到teamLab打打卡！就算住大阪，都可以玩完坐JR離開，因為只需7分鐘就行到京都駅！

京都teamLab Biovortex於10月7日正式開業，佔地10,000平方米，有超過50個展區，是全日本最大的teamLab美術館。館內展出多件首次公開的作品，包括《開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス／Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》及《生と回帰の無常の抽象／Transient Abstract Life and Return》，還有在首次登陸日本的《質量も形もない彫刻／Massless Amorphous Sculpture》。

首次登陸日本的《質量も形もない彫刻 / Massless Amorphous Sculpture》，是利用肥皂、水及空氣創作的展品。（圖片來源：teamLab）

《開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス / Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》（圖片來源：teamLab）

《生と回帰の無常の抽象 / Transient Abstract Life and Return》（圖片來源：teamLab）

《変容する連続体 / Morphing Continuum》（圖片來源：teamLab）

《呼応する小宇宙 - 固形化された光 / Resonating Microcosms - Solidified Light》（圖片來源：teamLab）

《永遠の今の中で連続する生と死 / Continuous Life and Death at the Now of Eternity》（圖片來源：teamLab）

《内に秘めた輝き / Silent Radiance Within》（圖片來源：teamLab）

《呼応するランプの森：One Stroke - a Year in the Mountains / Forest of Resonating Lamps: One Stroke - a Year in the Mountains》（圖片來源：teamLab）

除了多件非常適合打卡的沉浸式藝術品外，還有以「用身體去認識世界，立體地思考」為概念的立體思考運動空間「運動の森」，大家可以活動一下身體，隨著光影及聲音的變化彈跳，沉浸在4次元的世界內！

《あおむしハウスの高速回転跳ね球 / Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House》（圖片來源：teamLab）

《イロトリドリのエアリアルクライミング / Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds》（圖片來源：teamLab）

《坂の上のつぶつぶの滝 / Waterfall Droplets, Flowing Down a Slope》（圖片來源：teamLab）

京都teamLab Biovortex

地址：京都市南区東九条東岩本町21-5

營業時間：9am-9pm（最終入場時間7:30pm）

門票：大人 3,400円起（票價會隨日期及時間有所不同）、中學生 2,800円、小童（4-12歲）1,800円

網址：https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/