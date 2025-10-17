歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品
玩樂旅遊熱話
旅遊世界

京都teamLab正式開業｜京都駅行7分鐘就到！全日本最大+超過50個展區+日本初公開作品

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　即將踏入秋天，又是去京都睇紅葉的季節。在京都，日間的時候有數之不盡的景點可以去參觀，但入黑後，除了食飯，就想不到有甚麼活動了！京都teamLab Biovortex剛剛開業，營業時間至晚上9時。如果住京都，夜晚沒有地方去，可以考慮到teamLab打打卡！就算住大阪，都可以玩完坐JR離開，因為只需7分鐘就行到京都駅！

 

　　京都teamLab Biovortex於10月7日正式開業，佔地10,000平方米，有超過50個展區，是全日本最大的teamLab美術館。館內展出多件首次公開的作品，包括《開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス／Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》及《生と回帰の無常の抽象／Transient Abstract Life and Return》，還有在首次登陸日本的《質量も形もない彫刻／Massless Amorphous Sculpture》。

 

首次登陸日本的《質量も形もない彫刻 / Massless Amorphous Sculpture》，是利用肥皂、水及空氣創作的展品。（圖片來源：teamLab）

 

《開いた宇宙の永遠の存在の中のメガリス / Megaliths in the Eternal Existence of the Open Universe》（圖片來源：teamLab）

 

《生と回帰の無常の抽象 / Transient Abstract Life and Return》（圖片來源：teamLab）

 

《変容する連続体 / Morphing Continuum》（圖片來源：teamLab）

 

《呼応する小宇宙 - 固形化された光 / Resonating Microcosms - Solidified Light》（圖片來源：teamLab）

 

《永遠の今の中で連続する生と死 / Continuous Life and Death at the Now of Eternity》（圖片來源：teamLab）

 

《内に秘めた輝き / Silent Radiance Within》（圖片來源：teamLab）

 

《呼応するランプの森：One Stroke - a Year in the Mountains / Forest of Resonating Lamps: One Stroke - a Year in the Mountains》（圖片來源：teamLab）

 

　　除了多件非常適合打卡的沉浸式藝術品外，還有以「用身體去認識世界，立體地思考」為概念的立體思考運動空間「運動の森」，大家可以活動一下身體，隨著光影及聲音的變化彈跳，沉浸在4次元的世界內！

 

《あおむしハウスの高速回転跳ね球 / Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House》（圖片來源：teamLab）

 

《イロトリドリのエアリアルクライミング  / Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds》（圖片來源：teamLab）

 

《坂の上のつぶつぶの滝 / Waterfall Droplets, Flowing Down a Slope》（圖片來源：teamLab）

 

京都teamLab Biovortex

地址：京都市南区東九条東岩本町21-5

營業時間：9am-9pm（最終入場時間7:30pm）

門票：大人 3,400円起（票價會隨日期及時間有所不同）、中學生 2,800円、小童（4-12歲）1,800円

網址：https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/

 

 

Tags:#日本#京都#teamLab#打卡#去旅行#日本打卡#京都teamLab
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 2 comment ...
農曆新年好去處2025︱啟德零售館新春食買玩︰UNIQLO × GU首間聯乘店，人氣芋圓甜品及米芝蓮推介拉麵
更多玩樂假期文章
農曆新年好去處2025︱啟德零售館新春食買玩︰UNIQLO × GU首間聯乘店，人氣芋圓甜品及米芝蓮推介拉麵
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處