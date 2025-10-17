歡迎回來

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
滙豐、東亞、上海商業銀行，出現欺詐網站及網上銀行登入畫面！金管局呼籲市民提高警覺
騙局大拆解
理財智慧

滙豐、東亞、上海商業銀行，出現欺詐網站及網上銀行登入畫面！金管局呼籲市民提高警覺

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty Wu

　　香港金融管理局呼籲市民提高警覺，留意滙豐、東亞及上海商業銀行已就欺詐網站及網上銀行登入畫面發出新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

 

東亞銀行有限公司    

偽冒網站網址：

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185PG517LK604T6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130SK817OE604B6061481

 

上海商業銀行有限公司

偽冒網站網址：

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185HF517TK604S6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130PV817TF604U6061481

 

 

香港上海滙豐銀行有限公司

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185ZO517OX604Z6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130UK817OP604C6061481

hxxps://myhsbc[.]org

hxxps://hsbcevent[.]com

 

 

　　任何人士若曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡相關銀行，及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。

 

Tags:#理財智慧#金管局#騙案#網上騙案#東亞銀行#騙徒#滙豐銀行#防騙視伏器#上海商業銀行#防騙視伏App#理財#欺詐網站
