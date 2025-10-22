歡迎回來

醫學通識 健康解「迷」

易經看世界

玩樂旅遊 魅遊澳門

人情味式管理下屬冇規冇矩？管理及請人哲學心法︰不能任由問題累積
職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　細公司人手少，大家相熟有得講人情。但大公司部門多，同事之間互不認識絕不出奇，沒有規矩規則管理，人情味式的管理及做生意模式，看看打正『人情味』旗號的恒生銀行的下場，就知如今經營事業做生意，大數據當道，樣樣要計數，不可同日而語了！

 

　　不過即使細公司可以講人情味，是否就可以冇大冇細冇規冇矩？最近看到游學修的訪問，結束『試當真』最大原因，是管理不了一班下屬。以心為心，set出一些很人性化很有彈性的工作模式，結果不單止鼓勵不了員工更投入工作，反而越見懶散，搞到心灰意冷，寧願執笠了事！

 

　　世事從來冇完美，perfect job perfect candidate 不會有，只有不斷磨合適應，共同嘗試找出雙方都可以接受的合作方式模式。溝通當然是重要，更重要的是遇到問題要立即提出找到解決方法。不能任由小問題累積層壓，結果忍無可忍爆個一發不可收拾，只能反面炒粉收場。

 

　　工作只能給一個位子，不能給一個未來。人才難得，不論是好上司好下屬、好員工好老闆都難得，有幸遇上，不要放過不能錯過，要懂得善用珍惜難能可貴的學習進步機會。

 

Tags:#打工仔#管理學#職場女王#辦公室求生術#職場人語
