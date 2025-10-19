歡迎回來

定期存款 | 一周定存合集，銀行部署年結資金，大行推1個月4.68厘，3個月高門檻最高6.88厘
理財智慧

定期存款 | 一周定存合集，銀行部署年結資金，大行推1個月4.68厘，3個月高門檻最高6.88厘

生財有道
生財有道

　　銀行於臨近年底提前部署年結資金，多家銀行上調港元定存年息，以吸納更多資金。當中，東亞銀行推出1個月港元定存4.68厘高息優惠，屬手機銀行開戶優惠，由5萬元至10萬元。另外，3個月為3.08厘，適用於全新「顯卓私人理財」或「顯卓理財」客戶，起存額50萬元。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行部署年結資金，大行推1個月4.68厘，3個月高門檻最高6.88厘

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月高門檻最高6.88厘

 

　　建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存一次性享1個月12厘或3個月5.88厘，優惠期至本月底。

 

　　至於較高門檻方面，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過致電分行／客戶經理或親臨分行，以港元100萬至250萬開立3個月定期存款，當中首20%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘80%金額則享另一定期存款利率。另外，該行銀色債券的客戶，透過分行以銀色債券退款或全新資金開立3個月港元定期存款達10萬至100萬元，可享額外年利率0.1厘。

 

星展上調存息至2.5厘，富融推開戶定期優惠

 

　　另外，星展亦上調港元定存息，當中4、6、9及12個月港元定存息均加至2.5厘，起存額20萬元，適用於客戶透過分行辦理。

 

　　數字銀行方面，富融3個月加至2.9厘，起存額僅1元。另外，新舊客戶以新舊資金辦理；「金秋開戶定期優惠」：新客戶開戶以新資金5萬-100萬做3個月定期額外加息0.2厘年利率，另開立20萬-50萬元3個月有現金回贈300元或開立50萬元或以上3個月有現金回贈800元。

 

定期存款 | 華僑推新優惠3個月港元定存高達3.2厘，恒生特選客享2.5厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

Tags:#理財智慧#銀色債券#銀債#定存#東亞銀行#星展#生財有道#收息#數字銀行#建行亞洲#富融銀行#理財
