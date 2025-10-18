歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
長沙灣林記書報經營59年，報章高峰達40份，林氏姊妹見證紙媒變遷

長沙灣林記書報經營59年，報章高峰達40份，林氏姊妹見證紙媒變遷

尋‧情‧味
香港老舖記錄冊
尋‧情‧味
TEXT:TiffanyPHOTO:Easy

　　林盛本身任職報紙印刷，直至林記書報與新華茶餐廳於1966年同時開業。之後林盛再於長沙灣工廠大廈內開設了兩個報紙檔，夫婦二人、長女和員工同時經營三間報紙檔達十多年。工廠大廈內的兩個報紙檔於七十年代結業，林盛同時退休。林盛長子及其家人接手林記書報，直至退休才由林氏姊妹們接手。

 

 

　　現在的林記書報由林盛兩位女兒林潔蘭和林潔玲合作打理。林潔玲六歲就開始在林記書報幫手，從來沒有離開這個行業。林潔玲全職接手林記書報十多年，每天早上天朦光四時多開工，接收報紙運輸代理商發來的報紙，架設好檔口應付完上班前人潮後，九時左右落場，由姐姐林潔蘭接手，至下午三點後她又回歸，工作至八、九點收檔。林記只有姊妹二人工作，只要任何一人休息，報紙檔就需要休息。每年七、八月賽馬暫停，她們會休息三星期，其他月份只會休息一天。

 

 

　　每個地區都有各自的報刊代理商負責分配報紙到不同書攤。雖然報商設有回紙制度，報攤賣剩的報紙可以原價或略低於原價退給報商，但基本上報紙檔賣甚麼書報及分配數目均由代理決定。馬報是現今較受歡迎的實體報紙，主要是年紀較大的客人會買，個別客人會買多份馬報「做功課」。大部分客人會於跑馬前一天購買馬報，其他附有馬報內頁的日報銷量也會受惠。

 

 

　　報攤的主要客戶是一班區內的熟客，新華茶餐廳的食客雖然不是主要客源，但幾十年來林記與新華以及長沙灣社區關係相當密切。林記晚上關店會將部分香煙放入新華舖內儲存，近年新華於門前安裝了閉路電視，間接幫助林記書報減少偷竊事件。同行並非敵國，區內的報紙檔會合單入貨以減低成本，二十四小時營業的便利店也會於深夜幫林潔玲回紙給報商。

 

 

　　七、八十年代是報紙銷量的高峰期，報章數目高達四十份。報紙頭版與其內頁是分開運送，需要報紙檔以人手把內頁放入頭版內疊好。現在的報紙已為數不多，林潔玲現今疊報紙比從前的時間短很多。「公仔書」《天下漫畫》從前一期可以賣幾百本，至現在的《龍虎門》一期大概賣二十多本。小時候看的漫畫都已不復見，林記仍有售的色情刊物也只剩《火麒麟》。時移世易，報紙檔銷售也需要別出心裁。林潔玲接手報攤之後，推出贈送紙巾並且實行減價策略。作為擁有超過五十年歷史的報紙檔，熱情招呼、一聲問候及營銷的小策略看似日常，實乃生存之道。

 

　　雖名為報紙檔，其實每份報紙收益只有兩元三塊，大部分報紙檔的主要收入來源是香煙和樽裝水。因樽裝水價錢比便利店便宜，報攤一天可以賣出兩至三箱水。林潔玲的報攤售賣三十多款香煙，經過2023年和2024年兩次提高煙稅後，只剩下一半熟客會來買煙。報紙檔的工作時間長，涉及體力勞動，加上近年報紙雜誌數量及銷量減少，煙草稅大幅上調，報紙檔經營環境每況愈下。

 

林記書報 – 長沙灣

創於：1966年

經營：報紙攤檔

地址：長沙灣青山道334號新華茶餐廳門外

 

Tags:#人情味#香港#懷舊#雜誌#漫畫#長沙灣#報紙#老香港#香港老舖記錄冊#老店情味#香港老舖#林記#紙媒變遷#林記書報
Add a comment ...Add a comment ...
波記糧食第二代掌舵人轉型零售：老字號批發商以新形式承傳品牌精神
更多尋‧情‧味文章
波記糧食第二代掌舵人轉型零售：老字號批發商以新形式承傳品牌精神
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處