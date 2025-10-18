歡迎回來

紐約起革命，選票抗法西斯浪潮
世事政情 容我世說

紐約起革命，選票抗法西斯浪潮
台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味...
Travel & Dining Yan Can Taste

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味...
政經專訪

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
1周部署｜劉偉強：港股支持位、阻力位睇邊？美股有條件再反彈？
1周部署｜劉偉強：港股支持位、阻力位睇邊？美股有條件再反彈？

嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　美股及港股本周主要受中美關稅戰消息反覆及美國信貸危機升溫影響。美股方面，本周一（13日）、周二（14日）出現見底回升跡象，惟成交不算配合，形成「頂背馳」，後市或反覆，仍有條件反彈嗎？至於港股初步支持位及上方阻力位可留意此水平。

 

 

影片網址：https://youtu.be/FAsKskgd_eE?si=QuyrSxGwVstG3amW

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

FX MONDAY｜儲局重置減息時鐘 歐央行反而提早減？｜LPR不改 中央放手人幣貶值？｜日圓未到干預時機
FX MONDAY｜儲局重置減息時鐘 歐央行反而提早減？｜LPR不改 中央放手人幣貶值？｜日圓未到干預時機
