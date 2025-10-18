歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
OpenAI連年虧蝕仍能融資千億！為何半導體巨頭搶著投資合作？奧特曼「金融魔法」完全拆解
數碼創科

OpenAI連年虧蝕仍能融資千億！為何半導體巨頭搶著投資合作？奧特曼「金融魔法」完全拆解

智城物語
方展策
智城物語

　　當一家公司的年虧損額是收入的3倍，但卻能吸引半導體巨頭捧著千億美元資金爭相投資和合作，究竟這葫蘆裏賣甚麼藥？OpenAI在2025年上半年創造43億美元營收的同時，虧損竟高達135億美元。面對如此驚人的資金缺口，該公司依然有本事找到NVIDIA、AMD、博通，合作興建資本規模達1兆美元的AI基建，以應付未來龐大的運算力需求。OpenAI計劃的成敗，不僅決定自身命運，更可能牽動整個半導體產業的盛衰。

Read more

黃仁勳雙重豪賭：千億押注OpenAI、50億金援Intel！解讀NVIDIA巨額投資背後的深遠布局！

輝達AI帝國動搖？OpenAI百億投單博通，押注ASIC晶片，能否威脅NVIDIA GPU霸業？

特朗普5千億美元AI大計！與OpenAI合推Stargate計劃廣建數據中心，但馬斯克質疑根本唔夠錢？

 

先後跟輝達、超微達成千億協議

 

　　自2025年初以來，OpenAI接連與矽谷科技巨頭達成巨額交易協議。1月21日，OpenAI在美國總統特朗普（Donald Trump）的見證下，跟甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）共同推動「星際之門計劃」（The Stargate Project），承諾投資5,000億美元（約3.9兆港元），建造規模達10吉瓦（Gigawatt，簡稱GW，即100萬千瓦）的AI基礎設施。

 

　　9月22日，輝達（NVIDIA）宣布向OpenAI投資約1,000億美元（約7,800億港元），而OpenAI則會採用NVIDIA GPU建造10GW數據中心，預計首階段設施於2026年下半年啟用。換句話說，輝達的千億美元投資最終將以OpenAI向其購買AI晶片的形式回流，形成資金與技術高度綁定的資本循環。

 

　　10月6日，OpenAI與超微半導體（AMD）簽署6GW運算力合作協議，AMD將為OpenAI下一代AI基建提供Instinct GPU。首批1GW規模的Instinct MI450叢集預計在2026年下半年開始部署。業界估計，這次晶片供應交易總額高達900億美元（約7,020億港元）。

 

OpenAI執行長奧特曼表示，雖然公司營收尚未達 1兆美元的投資規模，但仍堅信這些巨額投資最終都將值回票價。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

 

與博通交易未披露具體財務安排

 

　　作為協議的一部分，AMD將對OpenAI發行認股權證，允許後者用每股0.01美元的名義行權價，認購最多1.6億股普通股。這些認股權證將依照不同里程碑分階段生效：首批權益會在首個 1GW設施啟用時釋放，後續權益則會隨採購規模擴展至6GW逐步解鎖。權證的生效也跟AMD 的股價目標、以及OpenAI實現規模化部署所需的技術與商業指標有所掛鈎。

 

　　按照AMD最新股價232.1美元計算，假如OpenAI全數行使這些權證，理論上可免費獲得價值約371.36億美元的AMD股份。也就是說，AMD為爭取OpenAI成為其大客戶，不惜「貼股」進行誘合；OpenAI則可利用行使與拋售AMD股份所獲資金，支付購買AMD晶片與服務的成本。這使AMD在資金流和利益上跟OpenAI綑綁在一起。

 

　　10月13日，OpenAI宣告將跟博通（Broadcom）攜手合作，啟動一個 10GW規模的定製AI 加速器研發項目。OpenAI負責AI晶片與系統的設計，而博通則參與協同開發和最終部署。雙方計劃從2026年下半年開始部署AI加速器，並在2029年底前完成整體建設。對於博通那筆交易，OpenAI未對外披露任何財務條款或付款安排。故此，我們不知道這筆「帳單」究竟是否由OpenAI直接埋單。

 

NVIDIA執行長黃仁勳指出，目前OpenAI沒有足夠資金，只能以「指數級成長」的願景作為籌資籌碼。正因如此，他們才會給予NVIDIA機會，與其他投資者共同押注。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

 

OpenAI被視為AI時代核心資產

 

　　當下OpenAI擁有的運算力僅為2GW，若不計算星際之門的10GW運算力，單計與NVIDIA、AMD、以及博通的合作計劃，將能達成26GW的運算力部署，意味其運算力將大增13倍。但這龐大運算力的背後代價卻非同小可：1GW數據中心的成本大概為500億美元（約3,900億港元），當中350億美元（約2,730億港元）屬採購AI晶片，所以26GW數據中心總成本將高達1.3兆美元（約10.14兆港元）。

 

　　OpenAI每周活躍用戶數已突破8億人，當中約有5%是付費訂戶。外界評估，OpenAI在2025年上半年的收入為43億美元（約335.4億港元），較2024年全年收入要增長16%，但其研發開支卻比同期營收還要多：2025年上半年已花掉67億美元（約522.6億港元）。

 

　　OpenAI的目標是2025全年營收達到130億美元（約1,014億港元）；即使達標，都沒有足夠資金支付逾1兆美元的基建開支。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，公司終有轉虧為盈的一天，而現時正處於投資和成長的階段。

 

　　OpenAI之所以能不斷擴張其AI基建版圖，關鍵在於奧特曼成功將公司定位為AI時代的「核心資產」，讓各大科技巨頭不得不參與其中。對NVIDIA和AMD來說，與OpenAI的合作相當於取得市場認證，證明自家GPU是AI運算力中不可或缺的重要硬件；至於博通，則倚賴OpenAI的大訂單推動業績增長。

 

AMD執行長蘇姿丰表示，AMD與OpenAI的交易不僅是一筆晶片供應合約，更是AI時代運算基建的共同設計，代表著AMD正式站在AI運算力競賽的最前線。（圖片來源：AMD官網）

 

與OpenAI深度綁定的背後風險

 

　　這層看似牢固的深度綁定，其實潛藏不少風險——輝達的千億美元投資，本質上是在用資本換取長期晶片訂單。如果OpenAI的運算力需求遜於預期，那麼這筆投資不僅可能收不回來，還可能使NVIDIA GPU 生產線出現嚴重過剩。畢竟，支撐這 10GW數據中心部署，可能需要用上400萬至500萬顆GPU；萬一OpenAI部署進度放緩，便會直接對輝達的晶片庫存和營收增長構成巨大壓力。

 

　　AMD向OpenAI發行那1.6億股的認股權證，也蘊含不少風險。若OpenAI因資金限制無法完成6GW運算力的採購，或者AMD股價因市場波動或合作不如預期而下跌，OpenAI可能無法行使該權證，令其用股權換大客的策略流於空談。

 

　　博通與OpenAI的交易，雖然雙方未有公開財務條款，但真正風險潛藏於那份「長期協議」中。博通為OpenAI量身定製的AI晶片，必須與OpenAI系統規格嚴密對接，屬於高度定製化、非通用性的產品。一旦OpenAI因資金鏈斷裂、策略調整或技術轉向而縮減部署規模，博通已經量產的定製晶片很可能無法轉售給其他客戶，造成嚴重的產能浪費。

 

　　倘若OpenAI緊縮採購，對整個半導體產業鏈的震盪可能比想像中更大。原本作為全球AI行業風向標的 OpenAI，其大規模運算力投資能拉動晶片製造、數據中心建設等上下游產業的擴張。一旦其訂單放慢，AI晶片市場可能從供不應求轉為供過於求，晶片業者的擴產計劃可能被迫擱置，拖累全球半導體產業發展。

 

　　如果未來一、兩年內，OpenAI無法找到能讓營收大幅成長的突破口，那麼它最終將陷入「兌現高速增長承諾」、或「縮減AI基建規模」的兩難局面。無論採取哪種路徑，那些與 OpenAI 有深度綁定的合作夥伴，以及仰賴其推動的半導體產業鏈，都勢必要為這份不確定性付出代價。

 

Tags:#AI#Smart Living#半導體#AMD#數碼創科#Nvidia#OpenAI#博通#奧特曼#數碼創科
Add a comment ...Add a comment ...
AI競賽新戰線！Meta擁抱自研晶片，Arm製作自家CPU，全球半導體市場面臨大洗牌？
更多智城物語文章
AI競賽新戰線！Meta擁抱自研晶片，Arm製作自家CPU，全球半導體市場面臨大洗牌？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處