歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
世界變了樣
理財智慧

世界變了樣

財識兼收
止凡
財識兼收

　　10月9日出現了令市場震撼的消息，中國突然宣布對稀土相關技術實施出口管制，侵侵立即表明反擊，將從11月1日起對中國商品加徵100%關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。在侵侵上任不久，小弟曾經寫過一篇文章《特朗普屢改投石車設定》（見連結），預期侵侵任內4年，投資環境不確定性增加，總會在風平浪靜時又再起浪。

 

　　還記得侵侵比較大動作之時約在今年第一季，主菜為俄烏戰事與關稅戰，當時全球被侵侵搞得透不過氣來。自從4月上下，整體上未有太大的壞消息，最多只是減息的爭論與一些經濟數據的調整之類。大市自今年4月不斷上升，納指由16000點左右一直升到23000點，半年時間升超過四成，其實升幅非常誇張。

 

　　每次股市暢旺時，所有負面消息似乎都消失了，就算出現了負面消息，都會被淡化，例如「雖然就業數字下跌，但相信經濟依然強勁⋯⋯」。真正危機的特質，是不容易被看得見，尤其身處於太平盛世、歌舞昇平之時，大眾很難覺察到危機的存在。然而，危機已靜悄悄地出現了。

 

特朗普再次上台後，環球投資市場波動加劇。(AP)

 

　　大家看得見的因素，加息？晶片出口數字？貿易數字？經濟數字？AI行業的投資金額？全球投資者正在按這些數字估值，安排資產配置、資金流向，亦對未來作出合理預期。看得見的因素背後，總有突發事件，突然跳出來的，會影響估值結果。

 

　　往常的突發事件，一來不是經常性，二來影響層面有限，例如突然出了消息指一些農產品大失收，又或者蘋果公司公布業績不符市場預期等。但近年出現「侵侵效應」，特別喜歡搞弄底層遊戲規則，影響層面大，頻率亦高，不是開玩笑。

 

　　雖然今次事件對股市未見有很大影響，市場普遍恐慌反應只維持了一兩個交易日，後來很快便止跌回升，不過那段時間的三兩招，提醒了我們世界似乎變了樣，大家身處在危機四伏的投資環境之中。

 

　　當中包括各地戰爭風險，例如俄羅斯的無人機在歐洲搞甚麼呢？還有一些俄羅斯的友好國家後續會如何配合呢？若你告訴我，明天一覺醒來，發現身處第三次世界大戰的歷史巨輪當中，我完全不覺得這有甚麼出奇。

 

　　值得留意，今次先出招的是中國（雖然有報道指早前美國透過其他國家對中國科技作進一步限制）。侵侵的「Art of the Deal」傾向「開天殺價，落地還錢」，主要想賺取談判籌碼；中國則不同，出招前傾向深思熟慮，衡量過形勢與最壞情況才出手。在博弈遊戲，美國有好幾個範疇可出招，包括貿易戰、科技限制、金融封鎖與軍事行動等，而中國這一下出手，有機會將搏拳時將出現的情況都處理好，大概反映了一些形勢上的改變。

 

　　作為投資者，面對不確定性大增，太進取甚至利用高槓桿投資，實在要三思。保守，可能令你賺少一點，甚至表現得蠢一點，但至少不會一鋪清袋。就在中美貿易戰升溫那天，有報道指一名32歲烏克蘭幣圈知名網紅疑因幣市崩盤自尋短見，倒斃於其名車內，這類消息令人心傷。外面始終是大海，突然出現暴風雨，多堅固的大船都會沉，小心。

 

相關連結：

特朗普屢改投石車設定】 

Tags:#理財智慧#特朗普#投資#股市#中美貿易戰#理財#財識兼收
Add a comment ...Add a comment ...
當一個人有錢到極點，之後如何呢？
更多財識兼收文章
當一個人有錢到極點，之後如何呢？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處