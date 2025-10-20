歡迎回來

銅鑼灣高檔粵菜：刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜「豉油王煎淮山」

銅鑼灣高檔粵菜：刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜「豉油王煎淮山」

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　過去幾十年，食呀食，尤其近十年，退休後，更一周出外晚餐四五次，以為自己理應就算未食盡香港，都應該橫掃七八成啩？

 

　　原來唔係！單單一個專做高檔食肆的飲食集團Lubuds，就一間旗下店都未去過，也未聽過。

 

　　終於，上周識飲識食的醫學大教授黃醫生宴客，一帶就帶咗我去時代廣場13樓的「悅」。踏入已知行乜路線，由接待到裝修到氣氛到服務，全皆一絲不苟，非常專業。

 

踏入「悅」大門與房間，已知此店走高格調路綫。

 

　　「碌Sir，呢處由名震飲食界的『廚魔』梁經倫做總監製，入廚四十年的名廚歐陽松基領軍，你試下得唔得吖。」

 

名震飲食界的「廚魔」，乃此集團靈魂。

 

　　「黃教授，咪玩我啦，我又唔係食家，純為食鬼一隻啫，單看呢度個格局，點會唔得呀，睇睇有乜嘢嘢食先。」

 

　　喂喂，六丁友，使唔使咁豪？連甜品共十三道菜式，認真誇張：豉油王煎日本淮山、脆皮魔幻釀大腸、蒜泥白肉、脆皮血旺、胡椒豬肚走地雞湯、燕窩釀雞翼、花雕蛋白蒸肉蟹、家鄉蒸龍躉腩、脆皮葱油雞、濃湯浸千絲大根、砂鍋生拆蟹粉炒飯、生磨芝麻卷、鴛鴦山楂糕。

 

　　呢餐好明顯乃川粵兩菜系合併，一問，果然，原來Lubuds在時代廣場另有一間川菜名「川川」，故黃教授寫菜時，要求有齊兩店的招牌出品，佢先係實至名歸食家也。

 

　　冇得唔服，由前菜開始，已味味是心思菜，豉油王煎日本淮山，第一次食，正。「脆皮血旺」又如何？乜係「血旺」？正是動物血混入鹽及調味料加熱凝固而成的「血豆腐」。此店大廚用薄薄的脆漿香酥炸之，入口軟綿綿香噴噴，究竟香港有幾多廚師識撚呢種刁鑽菜式？

 

豉油王煎淮山，你食過未？

 

脆皮血旺乃血豆腐，香噴噴脆卜卜。

 

　　有兩味雞，皆「天花板」之作，絕對頂級。一為燕窩釀雞翼，依稀記得三十年前，已故的麗新集團創辦人林百欣在家宴請一小圍香港電台同事閒話廣播業，其家廚鄭錦富 （富哥），正正炮製出此入口難忘之作。如今三十年後再遇，味蕾仍萬分感動。

 

燕窩釀雞翼，刁鑽之極。

 

　　另一款雞，為脆皮葱油雞，光閃閃，肯定是手淋油之作，一件入口爆發新鮮雞味。雞，是新鮮是雪藏，極易分辨，因差距太遠了，當然，價錢也是天地之分。

 

脆皮葱油雞，用手淋滾油而成。

 

　　不能不提濃湯浸千絲大根。大根乃日本白蘿蔔，圓潤飽滿，清甜多汁。一般做菜，多是切片或切條煮或炆之類，「悅」的大廚不厭其煩，將其切幼絲，捲起先蒸熟，再用濃濃的雞湯浸到味道深入蘿蔔的纖維中，真係勁。

 

濃湯浸千絲大根，滿是心思。

 

　　一餐既罷，當然叩謝主人家和教授，亦很好奇Lubuds老闆是何許人，竟可將一個複雜的大飲食集團管理得如此細緻。

 

　　回家上網一查，原來此君名Louis Chung，熱愛美食及款待老友，在2006年創業度名時，想起自己與大班buddy老友，遂以Lubuds為名。

 

Lubuds 創辦人Louis Chung ，能人所不能，犀利！

 

　　好，立下決心，有機會就慢慢試勻此集團所有outlets，得啩？最多咪破產，哈哈哈！

 

地址：銅鑼灣時代廣場13樓1301舖

電話：2838 3968

 

Tags:#時代廣場#廚魔#粵菜#LUBUDS#食家之選#銅鑼灣美食
