65歲陳敏兒7月緊急入院做手術，去年舉行生前告別式，為健康決心戒甜

昔日無綫花旦陳敏兒，丈夫廖啟智於2021年離世後，她沒有讓自己悲慘地去活下半生，反而成立了「幸福生活協會」，去幫助有需要的人。65歲的她日前貼出近照，並透露自己患病，6月身體出現緊急情況，7月入院趕急做手術。她在剛開設的YouTube頻道上，公告自己是一個慢性病患者，但幸好她仍然積極面對人生，現時已踏上康復的路上：「我相信會越（愈）來越（愈）好」。

已故資深演員廖啟智的太太、昔日無綫花旦陳敏兒，近日在社交平台貼出一張近照，並透露自己身體出現狀況，她寫道，「最近遇見我的朋友，都會說：“你瘦了”，是的，身體的確出了些狀況。7月入了中文大學醫院，趕急的做了手術。現在康復中，一切都會好起來。並且，我相信會越（愈）來越（愈）好。」

照片上見到的陳敏兒，比以往更瘦，坐在窗邊欣賞外面的雨景。剛滿65歲的她，卻遇上急病，但仍然積極樂觀，並把多年前的計劃推出，開設YouTube頻道《好好生活》，當作是送給自己的生日禮物。在首條片內，並沒有提及太多自己的病況，只是簡單透露自己是一個慢性病患者，因為身體出了些狀況，7月入了中文大學醫院，趕急做了手術。現在康復中，她相信一切都會好起來。

陳敏兒近年心態轉變不少，以往不喜歡慶祝生日，去年特意舉行生日派對，更請來一班老友敍舊：「請咗喺我生命嘅貴人同好錫我嘅人，其實呢個並唔係生日會，而係『生前告別會』。」 她希望藉著「生前告別會」，好好答謝一班朋友，更提早道別：「我係一個慢性病患者，近呢兩年身體嘅狀況愈嚟愈唔理想，既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有呢個機會，好好講出心裡面嘅說話，減少分離嘅遺憾。」

陳敏兒6月時身體出現問題，趁入院做手術前，更跟兩位兒子訴心聲：「大家都唔想留低任何遺憾，我入手術室之前，甚至進行咗一個祈禱，唔係叫自己唔好死，而係用一個開放嘅心，接納一個開放嘅結局，如果死，我係OK，如果繼續活落去，我都覺得幾好，我相信一切有最好嘅安排，所以個心係好平安。」 手術後，陳敏兒醒來，兩位兒子向她微笑，幽地表示她身處的地方不是天堂。

曾徘徊死亡關口，重生的陳敏兒笑說：「原來我冇死，我明白上天畀個機會我好好生活同責任， 繼續好好生活。喺住院期間我不斷反醒，身體係誠實，回顧過去，我雖然學咗好多生命同生活嘅智慧，但原來我仲有好進步空間，於是我就和自己嘅身體道歉，從今以後我會改過，會好好照顧身體，學會放低執著、放過自己同放過别人。」

陳敏兒元氣大傷，從此更愛惜身體，注意生活和飲食習慣，以往嗜甜如命，近幾個月已戒糖戒甜品，甚至中秋節也不敢吃月餅，兒子們知道母親決心，特別訂製無糖生酮蛋糕送給她。康復途上，有兒子窩心照料，感到無比幸福。