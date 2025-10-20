歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行

GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行

FOCUS
FOCUS

　　中共二十屆四中全會周一（20日）啟幕之際，同日揭盅的三季度GDP一如預期放緩，其中房地產為首的固定資產投資，淪增速「滑坡」的最大拖累。儘管工業生產一枝獨秀，但增產容易增收難，意味十五五對經濟布局的調整優化、對各地區發展的精準定位勢在必行。

 

三季度GDP增4.8%，固投罕見負

 

　　國家統計局今早公布，中國三季度GDP按年增4.8%，為去年四季度（5.4%）、一季度（5.4%）、二季度（5.2%）以來最慢，主因外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同作用。

 

GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行

市場關注的焦點－－四中全會會否祭出大規模刺激？

 

　　按首三季增5.2%計，要實現全年5%增長目標，第四季只要保住4.5%即可，由此衍生市場關注的焦點－－四中全會會否祭出大規模刺激？

 

　　要回答此問題，先看兩組數據，一邊是，國統局口徑的傳統固定資產投資「引擎」熄火，首9月跌0.5%，為5年來首次見負；另一邊是，央媽口徑的首9月社會融資增量30.09萬億元，總存量高逾437萬億。換言之，無論是銀行放貸，還是政府舉債，推動GDP增長的邊際效應正日趨遞減。

 

國補效應退潮，消費增速四連跌

 

　　細看分項，固投負增長的罪魁禍首當屬房地產，首9月開發投資跌幅擴大至-13.9%，續逼近2020年疫情爆發之初-16.3%的記錄。與之相反，高端製造業逆勢增長，電腦及辦公設備、通用設備、鐵路船舶航空航太投資，分別增7.4% 、11.8% 、22.3% ，汽車製造業投資亦大增19.2%。

 

GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行

首9月房地產開發投資跌幅擴大至-13.9%，續逼近2020年疫情爆發之初-16.3%的記錄。

 

　　至於消費，9月社會消費品零售增速四連跌，至全年最低的3%，5月受益國補效應按年飆53%的「家電和音像器材類」零售，增速縮水至3.3%。

 

政策將重「全國一盤棋」系統性

 

　　企業、消費者雙雙削減支出，輪到意外走強的工業生產挑起大梁，9月按年增6.5%，其中工業機器人、新能源汽車產量按年分別增28.3% 、20.3% 。　

 

　　不過，儘管首9月全國規模以上工業增加值6.2%，惟首8月規模以上工業企業獲利僅年增0.9% 。此外，乘聯會最新數據顯示，新能源車9月均價，已從2023年的18.4萬元跌穿16萬元（15.8萬元）。恐反映地方政府爭相祭出產業政策扶持，卻加劇內捲、產能、低價陷阱。

 

GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行

新能源車9月均價，已從2023年的18.4萬元跌穿16萬元至15.8萬元。

 

　　此番形勢下，新華社強調「因勢利導」優化經濟布局、「因地制宜」發展新質生產力、各地區「精準定位」及加強規劃銜接，政策訊號已不言而喻。這預示著，類似去年末的一攬子增量刺激政策恐難再現，決策層將以更寬的視野，以及「全國一盤棋」的系統思維，來把握政策的節奏和方向，倒逼地方、企業提高要素效率。　

撰文:金子安　

 

Tags:#消費#工業#中國經濟#固定投資#精準定位
Add a comment ...Add a comment ...
【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」
更多FOCUS文章
【FOCUS】歐洲誕最右議會，加速「逆全球化」
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處