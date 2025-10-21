金鐘獎得獎名單│小S頸鏈藏徐熙媛骨灰，獻唱家姐作品告白，楊謹華憑《影后》首封視后

第60屆金鐘獎頒獎典禮日前在台灣舉行，今屆大熱劇集《星空下的黑潮島嶼》奪得6個獎項，緊隨其後有《影后》奪5個獎。楊謹華在《影后》裡演技精湛，不負眾望拿下視后寶座；《The Outlaw Doctor 化外之醫》的連炳發則成為視帝。而年初痛失姊姊徐熙媛（大S）的徐熙娣（小S）帶著附有大S骨灰的頸鏈出場，致詞時表達對姊姊的思念，笑中有淚令觀眾十分感動。

2025年「第60屆電視金鐘獎」戲劇類頒獎典禮日前在台北舉行，由曾寶儀主持，黃鐙輝與黃迪揚主持紅毯儀式。全晚最矚目是徐熙娣（小S）亮相，他跟昔日主持節目《康熙來了》的拍檔蔡康永擔任頒獎嘉賓，同時憑《小姐不熙娣》奪綜藝節目主持人獎。年初她喪失家姐徐熙媛（大S），大S病逝後，一家仍未能平伏心情，而小S情緒一直崩潰到要暫停工作，今次在頒獎禮上再次出場，台下觀眾都拍掌鼓勵，小S透露所戴的頸鏈附有大S的骨灰，同時穿上露肩晚禮服是為露出她頸背「媛」字的新紋身。

小S台上落淚表示：「大S希望我出現。」現時心情仍然空洞，因為以往感到無助時也會找家姐傾訴。最後小S唱出大S生前創作的歌曲：「現在聽起來，很像是她想對我說的話。雖然現在很辛苦，但我一定會往前走了」。

今屆金鐘獎入圍名單中，以《星空下的黑潮島嶼》最多16項提名，分別角逐節目獎、導演、編劇、男、女主角與配角等多個重要獎項。而《影后》、《化外之醫》也分別入圍15項獎項。

賽果出爐，《星空下的黑潮島嶼》共奪6個獎項（得獎名單見附表），《影后》則有5個獎，成績理想。早前於Netflix有得觀看的劇集《影后》，觀眾可以欣賞到楊謹華的出色表現，結果不負眾望憑此劇打敗柯佳嬿榮登影后。

楊謹華首度封后，心情激動，她在台上表示：「我跟金鐘獎的緣分已經18年了，一路上我獲得金鐘獎很多很多的鼓勵，也遇到許多貴人，我非常地感謝。」其間她由家人至經理人及工作人員逐一道謝，自知話多並笑言：「不好意思，因為第一次上台所以要感謝的人很多，我要把所有這18年都把它感謝完，等我一下！」同時她亦誇讚同劇另一位女演員謝盈萱：「沒有你就沒有周凡（劇中角色），其實你是我心中的女神，真的，每次你在表演的時候，我都偷偷看！」

影帝則由《The Outlaw Doctor 化外之醫》男主角連炳發奪得，這劇是越南籍的連炳發首部台劇，得獎時開心地謂：「Oh My God！」他感性地表示母親兩日前出院，希望憑這個獎令她開心一點。首次拍攝台灣劇集已得獎，而這次工作令他難忘，希望將來再有拍攝機會，更想挑戰飾演奸人角色。

金鐘獎2025得獎名單：

戲劇節目獎：《影后》

戲劇節目女主角獎：楊謹華《影后》

戲劇節目導演獎：嚴藝文《影后》

戲劇節目男主角獎：連炳發《The Outlaw Doctor 化外之醫》

戲劇類節目聲音設計獎：蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信《愛作歹》

戲劇配樂獎：95（吳宗諺）、陳怡嘉《愛作歹》

戲劇類原創歌曲獎：《神的回信》《星空下的黑潮島嶼》

戲劇節目編劇獎：張文樑、張芳瑛、藺沫言、諸英、烏培尊《阿榮與阿玉》

戲劇類節目創新獎：《甚麼都沒有雜貨店》

迷你劇集獎：《聽海湧》

迷你劇集（電視電影）導演獎：孫介珩《聽海湧》

電視電影獎：《樹冠羞避》

戲劇節目男配角獎：楊一展《The Outlaw Doctor 化外之醫》

戲劇節目女配角獎：曾莞婷《影后》

特別貢獻獎：陳淑芳、葉輝龍（製景師）

迷你劇集（電視電影）女主角獎：楊小黎《台語有影—啥人顧性命》

迷你劇集（電視電影）男主角獎：鳳小岳《人生清理員》

戲劇類節目剪輯獎：高鳴晟、杜素鈴《聽海湧》

戲劇類節目攝影獎：裴佶緯、宋文忠《星空下的黑潮島嶼》

戲劇類節目燈光獎：陳冠廷、小旭、何承偉《星空下的黑潮島嶼》

戲劇類節目視覺特效獎：林奇鋒、謝惠琪、文永翔、盧冠松、李哲誠、黃美青、林佩潔《星空下的黑潮島嶼》

戲劇類節目美術設計獎：賴勇坤、何景意、尤稚儀、陳新發《星空下的黑潮島》

嶼戲劇類節目造型設計獎：姚君、王嘉瑩《星空下的黑潮島嶼》

迷你劇集（電視電影）編劇獎： 蔡雨氛（蔡宜芬）《聽海湧》

迷你劇集（電視電影）女配角獎：李沐《誰是被害者：第二季》

迷你劇集（電視電影）男配角獎：朱宥丞《聽海湧》

最具人氣戲劇節目獎：《影后》

戲劇節目最具潛力新人獎：杜蕾《在光裏的人女》

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：黃可欣《樹冠羞避》