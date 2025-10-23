首富貝索斯骨格圓潤有力，象徵野心勃勃，具非凡視野解讀AI泡沫

九運是人工智能大爆發的時代，AI除了顛覆了我們的生活、生計之外，還可能「炸散」我們的荷包！

AI催生了科技瘋狂升級、股巿亢奮飊升，全球股民萬眾一心、參與人工智能盛世，但這會否是另一場豪賭？我們在恐懼與貪婪中該如何自處？或者，這不一定與慌和貪扯上關係，其實我們的日常生活、理財布局都已離不開AI。

全球互聯網巨頭Jeff Bezos貝索斯是亞馬遜公司的始創人，多次榮登世界首富寶座，他本月出席意大利科技周、回應AI是否另一泡沫時，從「商界大佬」的高度，剖析形勢。他認為：相對於2000年的科網股爆破，那時股價與基本嚴重脫節，現時的AI發展則有產品、有技術。當然，暴風式的成長也催生了一些問題。

貝索斯承認人們對投資AI，有一窩蜂的現象：

「當人們對一些事件很興奮時，比如現在對人工智能的熱情，每個實驗、每家公司都會得到資助，無論是好主意還是壞主意。」

「但這並不意味正在發生的事情不真實。AI是真實的，它將改變每個行業…它將提高它們的品質和生產力。」

貝索斯多次強調AI的真實性，而他的獨特相格亦展示出他對現實有敏銳的觸角。既然是首富，當然不只是在五官方面有優勢。要駕馭一個世界性的商業王國，骨格一定要堅強有力、前後呼應、上下配合，這樣才可以有持續的豐功偉績。

他的頭骨圓大、線條厚潤，前額與後腦一般豐隆，額頭和下巴亦堅挺有力，這有幾方面的喻示：

一、野心勃勃、魄力驚人，貝索斯的好奇、野心無上限。他形容自己為「世界上最不退休的人，因為工作太有趣了。」他有許多鴻圖大計，包括把衞星送入火星軌道、開發氫動力登月船、用月球士壤製造太陽能電池等等。

二、高瞻遠矚、應變迅速：2000年科網泡沫爆破時，亞馬遜股價由113美元狂插至6美元，股民心碎，員工心慌，但貝索斯頭腦特別清醒，他看業務數據，發現虧損比例在下降、客戶毛利都在上升。心中有數，於是穩定軍心，安然渡過危機。多年來他帶領公司迎難而上、乘風破浪，他興致勃勃地擁抱新挑戰：「我們正處於多個黃金時代——太空旅行、AI、機器人技術等。這是對未來感到興奮的最佳時刻。快速的變化對創業者來說是巨大的機會。」

AI既然得了這位商業霸主的加持，我們這些散戶就可以暫時放心，但我們必須擦亮眼睛，嚴選股票，要看清楚產品的特性、應用的場景、變現的情況等；而且要貼近世界商業趨勢、消費者口味和習慣的轉移、政府政策、息率走向（加息會爆煲）、fund flow等可能驟變的因素。

在九運這閃變的年代，要時刻留意變數，以免我們在AI 上的投資變成「唉!」的歎息（大吉利是）！



