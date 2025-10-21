歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
木村拓哉《TOKYO TAXI》首映｜最型的士司機載倍賞千惠子到場，駕駛技術獲讚安心
電影推介
娛樂新聞

木村拓哉《TOKYO TAXI》首映｜最型的士司機載倍賞千惠子到場，駕駛技術獲讚安心

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　木村拓哉即將有新戲《TOKYO TAXI》上映，日前在東京鐵塔下舉行首映禮，戲中飾演的士司機的木村拓哉，穿上全身黑色西裝再次駕駛的士接載女主角倍賞千惠子進入場地，而且溫柔地一直拖實女拍檔走上紅地毯。接受訪問期間，倍賞千惠子大爆木村拓哉的駕駛技術。

 

Read more：東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》

 

　　日劇天王木村拓哉將會有新戲上映，他與84歲女演員倍賞千惠子合作演出《TOKYO TAXI》，昨日（20日）於東京鐵塔舉行首映禮。大會安排在戲中飾演的士司機的木村拓哉，再次接載女拍檔倍賞千惠子到達現場行紅地毯。木村拓哉全程表現出紳士風度，小心翼翼地拖著女方進場。

 

 

　　戲中，倍賞千惠子坐著後座位置，由木村拓哉接載在東京巿區內遊覽，而今次首映禮上，她則坐在副駕位置並在接受訪問時大讚木村拓哉的駕駛技術好，使她坐車時十分安心。

 

　　《TOKYO TAXI》改編自法國電影《Driving Madeleine》，木村拓哉在戲中飾演一位的士司機，遇上由倍賞千惠子飾演準備入住老人院的貴婦乘客，二人雖然只是萍水相逢，卻因為一次接載車程產生了奇妙的旅程。婦人在前往老人院的途上要求司機繞道而行，並在東京巿內遊走，在這趟東京到神奈川的車程上，她道出自己過去的故事，還感動了司機原本平凡的生活，使一直怨天尤人的的士司機，重新熱愛投入生活。

 

 

　　在圈中，木村拓哉出名愛速度、愛駕駛，他分別擁有電單車以及房車。近日，他在個人社交網站分享照片，部分照片中見到他接載愛犬出入，有粉絲從車廂內菱格紋真皮座椅、木質飾板等特徵，估計木村的座架是日產高級品牌 Infiniti 的大型 SUV「QX80」。QX80 車長約 5.3 公尺，車寬超過 2 公尺，是大型 SUV，外觀呈現穩重設計。

 

 

　　同時，木村拓哉也酷愛駕駛電單車，經常趁好天氣獨個兒出外兜風，有時更會約埋三五知己。除了在日劇《美麗人生》駕駛的TW200外，他也喜歡經典電單車品牌Harley Davidson。據知，在工作上或私下每逢他曾駕駛的車輛，也成功令該品牌銷售量上升。

 

Tags:#木村拓哉#的士司機#東京鐵塔#影視娛樂#倍賞千惠子#TOKYO TAXI#美麗人生
Add a comment ...Add a comment ...
《破‧地獄》打算推出實體影碟，預計3、4月推出隨時重溫 韋羅莎演技大爆發14秒入戲
更多娛樂文章
《破‧地獄》打算推出實體影碟，預計3、4月推出隨時重溫 韋羅莎演技大爆發14秒入戲
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處