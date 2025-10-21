電商品牌缺乏記憶點？4步用故事打造認同感＋提升銷售力

在產品同質化嚴重的電商市場，只靠「好產品」已不足以突圍。現代消費者買的不只是商品，更是品牌背後的情感共鳴與價值認同。而品牌故事（Brand Story），正是搭建這層連結的關鍵：好的品牌故事能讓你的品牌在顧客心中留下深刻印象，建立無法輕易被取代的忠誠度。

究竟如何打造動人的品牌故事？又該如何利用工具將故事轉化為實際業績？本文將拆解品牌故事的核心邏輯，及分享如何透過 Boutir 的一站式解決方案，幫你慳時省力打造專屬品牌形象，讓故事真正驅動銷售。

拋棄生硬的「關於我們」，品牌故事才是電商的最佳營銷武器

很多人以為品牌故事是升級版的「公司簡介」，但其實它是一套有溫度、有情感的「價值體系」—— 圍繞品牌的創立初衷、核心價值、使命願景，告訴顧客「為甚麼品牌存在」、「能解決你的甚麼問題」，而非單純「賣甚麼產品」。

為甚麼品牌故事對電商如此重要？3個核心原因：

● 突破交易關係，建立情感連結：故事是最容易打動人的媒介。透過分享創業背後的故事（如為解決自身痛點而創立品牌），能讓顧客感受到品牌的「人情味」，從「買賣雙方」變成擁有「共同理念」。

● 在同質化中脫穎而出：當產品功能、價格都相差無幾時，故事就是你的獨特標籤。例如同樣是賣有機棉 T 恤，「為環保而堅持無化學染劑」的故事，會比單純「舒適透氣」更有記憶點。

● 驅動長期口碑與忠誠度：當顧客認同你的品牌價值，他們會更願意支付溢價，同時亦會主動分享你的故事，這種「用戶自發傳播」的口碑，比任何廣告都更有說服力。

連選物店都需要品牌故事？當然！以香港百年時尚選物店 Lane Crawford 為例，它的故事不只是「160 年歷史」，更是「融合時裝、藝術與設計的生活方式傳遞者」，從產品挑選、店鋪陳列到網店營銷，都貫穿這一核心，證明即使銷售他人產品，好的品牌故事依然能讓你從眾多選物店中脫穎而出。

4 步打造動人品牌故事：從「被看見」到「被認同」

成功的品牌故事從非憑空想像，而是有策略地「與顧客建立共鳴」。以下 4 個關鍵步驟，助你從零建構有感染力的故事：

步驟 1：先懂顧客，再說故事：共鳴感決定成敗

故事的核心是「聽眾」，而非「講者」。在撰寫前，先描繪清晰的「顧客輪廓」：

● 他們的年齡、生活場景是甚麼？（如「25-35 歲新手媽媽，關心寶寶肌膚健康」）

● 他們面臨的痛點或渴望是甚麼？（如「想買安全無添加的嬰兒用品，卻怕踩雷」）

● 你的故事需要圍繞這些需求展開，才能讓顧客覺得「這個品牌懂我」。

步驟 2：加入個人經歷： 最易引發情感連結的「撒手鐧」

每個品牌的誕生都有原因：可能是創辦人曾面對的難題（如「因為找不到適合敏感肌的護膚品，所以自己研發」），或是一個想實現的夢想（如「希望讓偏鄉孩子也能用上高品質文具」）。

分享這些真實的個人感受與經歷，能讓品牌擺脫「冰冷商家」的形象，變得更親近可信。

步驟 3：讓顧客成為「英雄」，品牌做「導師」

好的故事要有「歷程感」：顧客是面對挑戰的「英雄」，你的品牌則是提供解決方案的「導師」。

顧客正面臨甚麼具體痛點（例如「新手養花總養死」、「出差帶化妝品總漏液」）？你的產品 / 服務是甚麼樣的「工具」或「方法」？它能如何逐步幫顧客擺脫困境、實現目標（如「用我們的自動澆水花盆，再忙也能養活綠植」、「分裝瓶套組防漏設計，出差化妝品收納不慌忙」）？讓顧客在故事裡看到「自己的困境被理解」，更看到「解決問題的方法」。

步驟 4：植入核心價值：讓顧客成為「品牌信徒」

你的品牌代表甚麼？是「堅持環保」、「追求極致品質」，還是「關注弱勢群體」？將這些核心價值融入故事，讓顧客在認識品牌的同時，也認同你的理念。

例如主打環保的餐具品牌，可在故事中分享「每賣一件產品，就種一棵樹」的行動， 吸引同樣關心環保的顧客，建立穩固的社群忠誠度。

3 個技巧讓品牌故事更吸睛：信息、數據、多媒體缺一不可

有了故事架構，還需要透過技巧讓它「更易傳播、更有記憶點」：

1. 聚焦一個核心信息，別盲目追求數量：無論你的故事包含多少細節，都要確保有一個清晰的「核心主題」（如「為敏感肌打造安全護膚品」、「用手作傳遞溫暖」），並讓這個主題貫穿所有內容，太多信息只會讓顧客難以記住。

2. 用「起承轉合」講真實經歷：好故事需要有起伏——「遇到的困難（起）→ 如何嘗試解決（承）→ 關鍵轉折（轉）→ 帶來的改變（合）」。重點是「真誠」，避免誇大吹捧，消費者很聰明，只有真實的故事才能引發共鳴。

3. 數據 + 多媒體，讓故事更立體：

● 數據不是冰冷的數字：比如「我們的產品幫助 100 個新手媽媽解決寶寶尿布疹問題」，用具體數據增強說服力；

● 多媒體擴大觸達：透過圖片（如創作過程花絮）、短片（如創辦人訪談）、直播（如線上問答），讓故事從「文字」變成「促進互動的媒介」，觸及更廣泛受眾。

Boutir 一站式工具：有效打造品牌形象，讓故事真正驅動銷售

想將品牌故事落地，並轉化為實際業績，需要一個「易於操作、功能齊全」的平台 ，Boutir 的解決方案，從「故事創作」到「傳播轉化」，助你輕鬆打造專業有溫度的品牌形象。

1. 無代碼設計模板：輕鬆打造有品牌風格的網站

Boutir 提供不同網店主題，一鍵套用。同時支援個性化的店面設計，毋須任何程式碼知識，便能輕鬆塑造獨有的品牌形象：例如加入「創辦人故事」專區，用圖文結合的方式分享品牌初衷，讓顧客更深切地感受到你的品牌溫度。

2. 多媒體展示及互動：讓故事「活」起來

直播與購物短片：透過 Boutir 內建的直播及購物短片功能，展示產品製作過程、分享幕後故事，或舉辦線上問答；全方位突顯商品特點和優勢，激發消費者的購買慾望。

用戶生成內容（UGC）：分享顧客親身使用產品的經驗，並在網站或社交平台展示 —— 真實的用戶故事，比品牌自說自話更能打動潛在顧客。

3. 串接多社交平台：讓故事觸達更多潛客

好故事需要被看見。透過 Boutir，你可以從Instagram和TikTok導入產品圖片或影片，將社交內容二次利用於網店，提升用戶參與度。亦能將商品輕鬆同步至社交平台，輕鬆建立購物式內容，節省大量傳播時間，讓你的品牌故事快速覆蓋多渠道，吸引更多潛在顧客。

常見問題（FAQ）：破解品牌故事的核心困惑

Q1：為甚麼現代電商比從前更需要品牌故事？

在產品同質化嚴重的今天，「功能」和「價格」已很難形成差異，品牌故事是唯一能讓你與競爭對手拉開距離的「軟實力」，也是建立顧客長期忠誠度的基石。沒有故事的品牌，容易淪為「可替代的選項」。

Q2：品牌故事行銷的核心是甚麼？

核心是「真誠」。顧客能輕易分辨出「包裝出來的故事」和「發自內心的初衷」; 例如單純為了「賣慘」而編造創業困境，反而會引起反感。只有真實反映品牌價值的故事，才能引發共鳴，建立長久信任。

Q3：找不到故事靈感怎麼辦？

從身邊找素材：

● 回憶創業的初衷（當時為甚麼想做這個品牌？）；

● 採訪忠實顧客（他們為甚麼選擇你？有哪些使用體驗可以分享？）；

● 記錄品牌的小堅持（如堅持手工製作、拒絕不良供應商）， 這些真實的細節，往往是最動人的故事素材。

跳出「賣場思維」：打造「被記住、被喜愛」的品牌，才是突圍的核心

對電商而言，品牌故事不是「額外的加分項」，而是「生存與發展的必需」。透過 4 步驟打造動人故事，再借助 Boutir 的工具省時落地，使你的品牌從「眾多賣家」中脫穎而出， 不單被顧客看見，更能被記住、被喜愛，最終轉化為對品牌的忠誠度與業績。